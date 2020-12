PSG Mercato : Avec Pochettino, Paris fait un coup double fou !

Publié le 24 décembre 2020 à 16:30

C'est l'annonce surprise de ce jeudi 24 décembre : Thomas Tuchel a été renvoyé du PSG et Mauricio Pochettino est attendu pour lui succéder. Un changement de cap soudain pour la direction parisienne que l'on croyait finalement enclin à terminer la saison avec le technicien allemand. Mais le Paris SG pourrait faire coup double avec une nomination bien réfléchie.

Pochettino va bien prendre la succession de Tuchel

Thomas Tuchel viré du PSG, tout le monde l'avait dans un coin de la tête il y a encore quelques semaines. Pourtant, l'équipe de l'entraîneur allemand avait depuis refait surface en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions alors que la situation était critique. On pensait alors que Tuchel irait au terme de son contrat, jusqu'à la fin de la saison. Seulement troisièmes de Ligue 1, les Parisiens ont donc décidé, un peu à la surprise générale, de limoger leur coach. Quelques minutes après cette annonce, on apprenait que l'Argentin Mauricio Pochettino, pressenti depuis un moment, allait, sauf retournement de situation, prendre les commandes du PSG. Selon L'Equipe, "il va s'engager jusqu'en 2023 et arrivera avec au moins deux adjoints, Jesus Perez et Miguel D'Agostino". L'annonce officielle ne saurait tarder alors que certains journalistes annoncent que les derniers détails du contrat son en cours de finalisation. Pochettino aura la lourde tâche de faire au moins aussi bien que Tuchel lors de son passage parisien, marqué notamment par un quadruplé et une finale de Ligue des champions lors de la saison 2019-2020.

Messi dans les bagages de Pochettino ?

Mais l'arrivée de l'entraîneur argentin cache peut-être une énorme nouvelle pour le PSG. Depuis les propos de Neymar au soir de la victoire à Manchester United (3-1), la rumeur d'une arrivée de Lionel Messi fait couler beaucoup d'encre. Le sextuple Ballon d'Or, en fin de contrat au FC Barcelone, est loin d'une prolongation et pourrait tenter une dernière aventure du côté des champions de France pour rejoindre son ami brésilien. Avec Pochettino sur le banc, c'est un argument de plus qui pourrait finir de convaincre Messi. L'Argentin n'a jamais caché le désir d'évoluer sous les ordres de son compatriote. Il avait même poussé l'été dernier, selon la RAC 1 et les médias espagnoles, pour une arrivée de Pochettino au Barça. Dès le mois de janvier, la Pulga poussait en ce sens. Avec Neymar et maintenant Pochettino au PSG, rien ne semble plus retenir Messi au FC Barcelone.













Par Matthieu