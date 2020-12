FC Barcelone Mercato : Par ici la sortie pour Lionel Messi

Publié le 24 décembre 2020 à 15:00

Le FC Barcelone va-t-il réussir à conserver Lionel Messi à l'issue de la saison 2020-2021. C'est la question que tout le monde se pose alors que l'Argentin arrive en fin de contrat et que les rumeurs d'un départ se font de plus en plus pressante. Au fur et à mesure que les jours passent, la presse espagnole annonce de façon plus précise le départ du sextuple Ballon d'Or.

FC Barcelone : Messi vraiment vers la sortie ?

L'aventure entre Lionel Messi et le FC Barcelone semble toucher à sa fin. L'Argentin, en fin de contrat en juin 2021, ne devrait pas prolonger, à en croire les informations venues d'Espagne et de Catalogne. Pour le journaliste Quim Domenech, il va être "très difficile pour Messi de continuer au FC Barcelone". Le timing n'est vraiment pas bon pour le Barça, qui doit élire un nouveau président le 24 janvier prochain. Même si les favoris, Victor Font et Joan Laporta, font campagne sur le prolongation de Lionel Messi, le mois de janvier sera bien avancé quand l'un d'entre eux sera élu et les clubs auront eu le temps de négocier avec le sextuple Ballon d'Or. En particulier le PSG, qui va probablement avoir un nouvel argument de poids en plus de Neymar si Mauricio Pochettino devient le nouvel entraîneur des champions de France.

Puyol voit Messi encore un moment sur les terrains

Dans un entretien accordé à Goal, l'ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Carles Puyol, est sûr de la force de l'Argentin, 33 ans. "Il est motivé, impatient et je pense qu'il a encore trois ou quatre ans à ce niveau s'il a la chance de ne pas avoir de blessures graves et s'il continue à jouer avec le même désir de s'améliorer et de continuer à gagner, avec cette motivation. Je pense que nous avons encore Leo pendant un moment. Je suis sûr que le talent ne suffit pas. Il faut du talent, bien sûr, mais aussi du travail et du dévouement, un désir d'apprendre et d'être motivé pour relever de nouveaux défis chaque jour. Nous l'avons vu en Messi." Et en termes de nouveaux défis, la Pulga pourrait en tenter un dernier relevé au PSG...













Par Matthieu