Paris SG Mercato : Pochettino arrive pour remplacer Tuchel !

Publié le 24 décembre 2020 à 12:00

Thomas Tuchel a été limogé ce jeudi matin du Paris SG, à la surprise générale. Même si cela pendait au nez du technicien allemand, l'annonce étonne par son timing au lendemain d'un succès (4-0) contre le RC Strasbourg. Selon RMC, Thomas Tuchel va être remplacé dans les prochaines heures par Mauricio Pochettino.

Le PSG vire Thomas Tuchel pour Noël !

L'information est tombée comme un coup de massue ce jeudi matin. Au lendemain du large succès parisien contre le RC Strasbourg (4-0), Thomas Tuchela été viré de la tête du Paris Saint-Germain. Après un an et demi de bons et loyaux services, avec une saison 2019-2020 marquée par quatre titres et une finale de Ligue des champions, l'Allemand quitte donc le club par la petite porte la veille de Noël. Un début de saison difficile, marquée par une qualification très limite en huitièmes et seulement une troisième place en Ligue 1 après 17 journées, Thomas Tuchel paye le jeu peu inspiré du PSG ces derniers mois et de nombreuses critiques faites à sa direction et notamment à Leonardo, dont le mercato estival a fortement déplu à l'ancien coach du Borussia Dortmund. Thomas Tuchel finit sur une dernière polémique au PSG, qui ne lui aurait pas été fatale selon L'Equipe, mais qui va rassurer l'état-major du Paris SG sur sa décision.

Et s'offre Mauricio Pochettino en cadeau

Et comme tout va très vite ce jeudi matin au Paris Saint-Germain, preuve que l'affaire était dans les tuyaux depuis quelque temps, c'est Mauricio Pochettino (48 ans) qui devrait remplacer Thomas Tuchel sur le banc des champions de France. Selon RMC et Mohamed Bouhafsi, "sauf improbable retournement de situation, Mauricio Pochettino devrait être le nouvel entraîneur du PSG. [L'Argentin] a toujours voulu entraîner Paris. Tuchel a appris son départ hier (mercredi) soir. Le Paris SG négocie désormais avec les avocats de l’allemand". L'annonce pourrait être faite dans la journée pour l'ex-coach de Tottenham qui attendait son heure depuis quelques semaines...













Par Matthieu