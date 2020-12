ASSE Mercato : Cinq millions pour avoir cet attaquant prometteur

Publié le 28 décembre 2020 à 19:00

A la recherche d'un attaquant prolifique pour pallier ses déboires offensifs, l'ASSE cherche son bonheur tous azimuts. L'une des pistes explorées par le club forézien pourrait être conclue si les Verts alignent les cinq millions demandés par le club du joueur.

Mostafa Mohamed, cible numéro 1 de l'ASSE

Manquant cruellement de réalisme en phase offensive, l'ASSE est à la recherche d'un buteur depuis de trop nombreuses années maintenant. Après avoir vendu Robert Beric au Chicago Fire, le board du club stéphanois a décidé de miser sur Charles Abi et Jean-Philippe Krasso. Pour l'instant, c'est un échec cuisant et c'est pourquoi Bernard Caiazzo et Roland Romeyer sont à la recherche de neuf pour le poste de buteur. Alors que la piste menant à Islam Slimani pourrait être réactivée, les recruteurs stéphanois semblent désormais avoir érigé Mostafa Mohamed, l'attaquant du club égyptien de Zamalek, au rang de priorité. Considéré comme l'un des plus grands talents égyptiens, ce buteur de 23 ans ne se rend plus aux entraînements de son club afin de forçer son départ dans u club plus prestigieux.

Le dossier serait en bonne voix

Ayant déjà amorcé des contacts avec le club égyptien, l'ASSE pourrait conclure le deal dès cet hiver. Les deux parties semblent en tout cas se rapprocher selon le journaliste Frédéric Nkeuna, correspondant français en Egypte : " Zamalek a rejeté l'offre de l’AS Saint-Etienne (3,5ME) pour acquérir l'avant-centre des Pharaons d'Egypte Mostafa Mohamed. Une offre de 5M d'euros serait néanmoins suffisante. " La somme demandée ne semble pas énorme mais elle l'est pour les finances exsangues du club du Forez, qui accuse le coup suite à l'affaire Mediapro et à la pandémie de Covid-19. Néanmoins, il se pourrait que Saint-Etienne fasse un effort pour Mohamed, qui aurait tapé dans l'oeil des dirigeants stéphanois. L'hiver s'annonce chaud dans la Loire alors que l'ASSE ne devra pas manquer sa reprise.













Par Chemssdine