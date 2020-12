ASSE Mercato : Une lueur d’espoir dans le dossier Slimani

Publié le 28 décembre 2020 à 13:00

L'ASSE sait bien que le gros salaire d’Islam Slimani est un gros obstacle pour sa venue dans le Forez. Néanmoins, Claude Puel ne lâche pas prise pour l’attaquant de Leicester City qu’il a eu sous ses ordres en Premier League. Une lueur d’espoir pour les Stéphanois existe d’ailleurs encore dans le dossier si l'on en croit les dernières informations du Corriere dello Sport.

ASSE : la piste Slimani abandonnée par l'Inter Milan

En quête d’un attaquant de pointe pour dynamiser son attaque cet hiver, l'ASSE n'a pas abandonné la piste menant vers Islam Slimani qui ne joue toujours pas Leicester City. Revenu de son prêt d’une saison (2019-2020) de l’AS Monaco, l’Algérien ne rentre toujours pas dans les plans de Brendan Rodgers, manager des Foxes. Il n’a fait qu’une brève apparition de 19 minutes contre Aston Villa, en Premier League, cette saison. Mais son gros salaire estimé à plus de 300 000 euros par mois un un gros souci pour l’AS Saint-Étienne qui ne peut l’assurer. Du coup, les Verts sont contraints de regarder vers d’autres cibles plus accessibles.

Il n’empêche que Claude Puel garde un oeil sur Islam Slimani, en espérant que ce dernier accepte de revenir en Ligue 1 et évidemment de se relancer à l'ASSE, en consentant des sacrifices financiers. Et l’Inter Milan pourrait bien aider le manager général des Stéphanois sur ce coup. En effet, les Nerazzurri ont aussi l’avant-centre de Leicester dans le viseur. Mais aux dernières nouvelles du média transalpin, ils se sont finalement tournés vers Divock Origi, lui aussi en manque de temps de jeu à Liverpool. D’après les indiscrétions de la source, l’attaquant de 25 ans est vu comme le binôme idéal de son compatriote Romelu Lukaku. Les deux Belges formeraient ainsi un duo d’attaque inédit à l’Inter.

Plusieurs autres concurrents sur les rangs

Il faut cependant préciser que même si le club lombard n’est plus intéressé par le profil d’Islam Slimani, cela ne pousse pas automatiquement ce dernier à l'ASSE. Plusieurs autres clubs, dont des Turcs et ceux du Golfe, sont aussi sur les rangs pour le recruter. Le contrat du joueur de 32 ans expire le 30 juin 2021, soit dans six mois. Selon Transfermarkt, son coût est estimé à 5 M€. À l’AS Saint-Étienne, Claude Puel a décidé de ne plus faire de transfert au-delà de 4 M€ si ce n’est pour un top joueur ou une pépite très prometteuse capable de rapporter une grosse plus-value au club ligérien, lors de sa future vente.













Par ALEXIS