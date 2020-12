Transfert PSG : Allegri, le dessous du refus d’Al-Khelaïfi

Publié le 29 décembre 2020 à 01:30

L’actualité transfert PSG est marquée par l’officialisation en attente de la signature de Pochettino. L’Argentin va remplacer Thomas Tuchel sur le banc parisien alors que c’est Massimiliano Allegri qui semblait en bonne position pour succéder à l’allemand.

Transfert PSG : Une boulimie de Massimiliano Allegri ?

La décision de limoger Thomas Tuchel était arrêtée au PSG depuis déjà un moment, peu après l’échec du club en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1). Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne cherchaient que le bon moment pour acter cette décision et c’est ce qui a été fait avant la rencontre du Paris Saint-Germain face à Strasbourg et la prestigieuse victoires 0-4 arrachée. Les dernières semaines après la décision de se séparer de Tuchel, Massimiliano Allegri a été approché par les dirigeants parisiens. Ils espéraient pouvoir faire de l’ancien coach de la Juventus Turin leur nouvel entraîneur.

Selon Le Parisien, la piste a échoué à cause des prétentions quasi prohibitifs du technicien italien. Massimiliano Allegri réclamerait un salaire estimé à 12 millions d’euros par saison. A titre de comparaison, Thomas Tuchel percevait 7,5 millions d’euros par saison. Dans cette difficile période de crise de Covid-19 qui a mis en difficulté les différents clubs de football sur le plan financier, une telle dépense n’aurait pas été raisonnable. C'est cette gourmandise du technicien italien qui aurait poussé le président du Paris SG à mettre un stop à sa venue à la tête de son équipe. Il faut noter que pour son départ, le PSG doit verser près de 7 millions d’euros à Thomas Tuchel dont le contrat aurait pris fin en juin prochain.

À cette lourde exigence de Massimiliano Allegri devait s’ajouter ses ambitions pour le prochain marché des transferts du PSG. Mais ce qui a obligé les dirigeants parisiens à tourner dos à l’italien reste la position du vestiaire du Paris Saint-Germain. Les cadres sondés par Leonardo aurait estimé qu’Allegri n’aurait pas pu redresser la situation du club. C’est finalement Mauricio Pochettino qui profite de la situation pour s’installer sur le banc du club de la capitale. L’officialisation de sa signature au PSG devrait se faire mardi, selon plusieurs sources.

Transfert PSG : La première cible de Mauricio Pochettino au Paris SG

Même si Mauricio Pochettino n’a pas encore officiellement pris ses quartiers à Paris, il est assuré de diriger l’équipe les prochains jours. Il a aussi commencé à plancher sur la question transfert PSG avec un premier nom cité par la presse. L'avant-centre brésilien Brenner de Sao Paulo serait la dernière cible du Paris SG. Le joueur n'est estimé qu'à 13 millions d’euros malgré ses belles statistiques. Il est rendu à 17 buts en 51 matchs sous les couleurs de Sao Paulo. Apprécié par le directeur sportif Leonardo, il plairait également au nouvel entraîneur Pochettino. Cette pépite de 20 ans, selon UOL, pourrait devenir une des premières recrues du Paris SG au prochain mercato hivernal.

Il est cependant vrai que d'autres clubs sont déjà sur le coup. L'Ajax Amsterdam et la Juventus travailleraient eux aussi sur ce dossier, mais au regard des atouts financiers à la disposition de Leonardo, la concurrence ne devrait pas en mener large sur ce dossier.













Par Gary SLM