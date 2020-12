PSG : Le message du Collectif Ultra Paris à Thomas Tuchel

Publié le 30 décembre 2020 à 01:30

Après l'annonce officielle de son licenciement mardi, Thomas Tuchel a reçu un message du principal groupe de supporters du PSG, le Collectif Ultra Paris.

Le CUP remercie Thomas Tuchel

C'est officiel depuis mardi matin, Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du PSG. Sur Twitter, les supporters du Collectif Ultra Paris ont remercié le technicien allemand. "Merci à Monsieur Thomas Tuchel pour son engagement au sein du club pendant ces années", écrivent-ils, avant de le remercier pour sa contribution à l'extension du palmarès du club parisien. "Merci pour tous ces trophées remportés et ce parcours historique en Ligue des Champions. Bonne continuation, Thomas Tuchel", ont-ils déclaré.

Quel bilan pour Thomas Tuchel au PSG ?

Lors de sa première saison avec le PSG, en 2018/2019, les Parisiens réalisent le strict minimum. Les Franciliens remportent le Trophée des Champions et sont champions de France avec 16 points d'avance sur leur dauphin lillois, mais c'est tout. Ils sont éliminés en quarts de finale de Coupe de la Ligue par Guingamp (1-2) et perdent en finale de Coupe de France face à Rennes aux tirs au but (2-2). Ils ne passent pas l'obstacle des 8e de finale de Ligue des Champions et s'inclinent face à Manchester United (2-0, 1-3).

En 2019/2020, le PSG rafle presque tout sur son paysage. Après l'arrêt du championnat, il est sacré champion de France avec une moyenne de plus de 2,5 points par match. Le Paris Saint-Germain remporte aussi le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, et passe tout proche du graal en s'inclinant en finale de la Ligue des Champions.

Ce début de saison 2020/2021, loin d'être idéal, n'aura pas permis à Thomas Tuchel de résister aux exigeances de sa direction. Paris n'est que 3e de Ligue 1 à la trêve. Le club de la capitale devrait poursuivre la saison avec Maurico Pochettino. Libre depuis son limogeage de Tottenham en novembre 2019, l'Argentin est le favori à la succession de Tuchel.













Par Clément