PSG Mercato : Al-Khelaïfi officialise le départ de Thomas Tuchel

Publié le 29 décembre 2020 à 11:15

Le PSG, par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi, a confirmé le départ de Thomas Tuchel du club de la capitale, à six mois de la fin son de son contrat. La nouvelle du limogeage du technicien allemand était tombée le jeudi 24 décembre dernier.

PSG : Al-Khelaïfi confirme la fin du contrat de Tuchel

Depuis la semaine dernière, Thoams Tuchel n’est plus l'entraîneur du PSG. Il a été remercié alors que son bail était valide jusqu'en juin 2021. Il a payé cash les mauvais résultats du Paris Saint-Germain en Ligue 1, mais aussi ses déclarations détonantes dans une interview sur la télévision allemande Sport 1. Ce mardi 29 décembre 2020, Nasser Al-Khelaïfi a acté officiellement la rupture du contrat du coach de 47 ans. Ce dernier devrait être remplacé par Mauricio Pochettino, sauf revirement de dernière minute.

« Après une analyse approfondie de sa situation sportive, le Paris Saint-Germain a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel », a communiqué le club de la capitale. « Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au Club », a indiqué Nasser Al-Khelaïfi. Le Président du PSG a souligné ensuite que « Thomas Tuchel a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail ». « Nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir », a déclaré le patron du Paris SG.

Bilan de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain

Le club Rouge et Bleu a également rappelé le bilan de son désormais ex-entraîneur (été 2018 à décembre 2020). « Arrivé sur le banc parisien en juillet 2018, Thomas Tuchel aura dirigé l’équipe de la capitale à 127 reprises, toutes compétitions confondues, pour un bilan de 95 victoires, 12 matches nuls et 20 défaites (342 buts inscrits, 109 buts encaissés). Au passage, il aura remporté 2 Championnats de France (2019, 2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020), 2 Trophées des champions (2018, 2019) et emmené le Paris Saint-Germain, en août dernier, jusqu’à la première finale de Ligue des champions de l’histoire du Club ».













Par ALEXIS