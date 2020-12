OL Mercato : Juninho donne un coup de fouet au mercato

Publié le 30 décembre 2020 à 10:20

L'OL garde toujours les yeux en américain du sud. Les recruteurs du club ont déniché une piste en Argentine. Un défenseur international argentin serait inscrit sur les tablettes de Juninhoen attendant l’ouverture du marché de l’hiver.

OL : Memphis Depay et Houssem Aouar sur le marché

Leader de la Ligue 1 devant le LOSC et le PSG, l'OL ne compte pas faire de folie sur le marché des transferts cet hiver. Il y aura certes du mouvement dans le sens des départs, mais c’est seulement au niveau des joueurs offensifs. En fin de contrat en juin, Memphis Depay pourrait faire l’objet d’un transfert. Son nom est inscrit en tête de liste sur le calepin de son compatriote Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone. En Italie, deux grosses pointures, l’AC Milan et la Juventus sont à la lutte pour le recruter. Très courtisé et disposant d'un bon de sortie depuis l’été dernier, Houssem Aouar pourrait également quitter l’Olympique Lyonnais, mais seulement en cas d’offre estimée à 50 M€ au moins. En effet, Jean-Michel Aulas ne souhaite pas lâcher le néo-international Tricolore formé à l'OL à moins de ce montant.

Un joli coup coché par Juninho

Dans le sens des arrivées, l'OL reste à l’affût de jolis coups cet hiver. Et d’après les informations de TyC Sports, les scouts du club rhodanien ont coché le nom de Gonzalo Montiel, un arrière droit de River Plate (Argentine). Il n’a plus que six mois de contrat et son coût est estimé à 8 M€ par Transfermarkt. Cependant, sa clause libératoire serait de 20 M€. International argentin, le joueur de 24 ans compte 6 capes avec les Albicelestes. Il devrait apporter la concurrence à Léo Dubois et Mattia De Sciglio. Le dernier est prêté gratuitement par la Juventus, mais avec une option d'achat dans son contrat. De plus l'arrivée de Gonzalo Montiel à l’Olympique Lyonnais ne serait pas un souci au niveau du quota des joueurs non européens, car il dispose de la double nationalité espagnole.













Par ALEXIS