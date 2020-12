OL Mercato : Juninho, Aulas, Memphis Depay lâche ses vérités

Publié le 25 décembre 2020 à 07:30

L’avenir de Memphis Depay à l’OL suscite de l’inquiétude. En attendant d’y voir plus clair, l’attaquant néerlandais s’est livré sur ses rapports avec sa direction, notamment Juninho et Jean-Michel Aulas.

Memphis Depay se confie sur Juninho

Aujourd’hui capitaine des Gones, Memphis Depay est un cadre de l’Olympique lyonnais. Seulement, l’avenir de l’attaquant néerlandais pourrait s’écrire loin de Lyon dans les prochains mois. L’ancien mancunien est en effet en fin de contrat. Rien pour le moment ne semble indiquer qu’il va prolonger son contrat avec l’OL. Alors que son avenir reste flou, l’avant-centre de 27 ans a livré ses impressions sur la direction du club rhodanien. Il a notamment eu des mots tendres envers Juninho, « une source d’inspiration ». « Il a fait beaucoup de grandes choses pour l’OL, il sera toujours une légende du club. Maintenant, il est important pour le club en tant que directeur sportif. C’est un nouveau défi pour lui, il est hyper enthousiaste, c’est une bonne personne », a-t-il confié dans un entretien à Kombini.

Aulas encensé par Depay

Dans sa sortie, Memphis Depay s’est également exprimé sur ses rapports avec Jean-Michel Aulas. Le Néerlandais est admiratif de son président, « une belle personne ». « Un vrai homme d’affaires mais surtout, c’est quelqu’un d’honnête que j’apprécie beaucoup. En plus de travailler ensemble, c’est lui qui m’a fait entrer à l’OL, il est vraiment gentil et à chaque fois qu’on se voit ou qu’on discute, c’est agréable », a déclaré le capitaine des Gones. Au-delà de ces paroles, il est certain que le dirigeant rhodanien voudrait un accord de Depay pour prolonger son contrat. Pour le moment, l’ancien du PSV est proche de la sortie et voit son nom régulièrement associer au FC Barcelone.













Par Ange A.