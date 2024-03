Clash à l’OM : Daniel Riolo règle ses comptes avec un attaquant !

À l’issue de la victoire éclatante de l’OM contre Villarreal (4-0) en Ligue Europa, Daniel Riolo en a profité pour régler quelques comptes, notamment avec un certain Faris Moumbagna.

OM : La réplique de Daniel Riolo à Faris Moumbagna

La polémique entre Faris Moumbagna et Daniel Riolo continue de faire parler d’elle, attisant les débats sur les réseaux sociaux. L’arrivée de l’international camerounais à l’Olympique de Marseille avait en effet suscité des interrogations, surtout après les commentaires critiques du journaliste français. Cependant, les débuts prometteurs de Faris Moumbagna sous le maillot phocéen ont rapidement dissipé ces inquiétudes. En seulement six matchs, dont trois en tant que titulaire, le jeune attaquant de 23 ans a marqué deux buts et délivré une passe décisive, montrant ainsi son potentiel et sa capacité à s’intégrer rapidement à l’OM.

Face aux critiques de Daniel Riolo, Faris Moumbagna a même répondu de manière directe et cinglante sur les réseaux sociaux. Une publication sur son compte Instagram, accompagnée d’une musique de Booba et SDM, a été perçue comme une réponse claire au consultant de RMC Sport. Cette réaction n’a pas tardé à atteindre évidemment le consultant de RMC, qui n’est pas resté silencieux dans cette affaire.

Il attend des excuses de Faris Moumbagna

Dans une déclaration ferme sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo a exprimé son mécontentement, indiquant qu’il attendait des excuses de la part de Faris Moumbagna. Il a souligné qu’il n’avait jamais parlé directement de l’attaquant camerounais et qu’il était surpris par sa réaction virulente. Riolo a également évoqué les insultes proférées à l’égard de ses parents, déplorant le comportement irrespectueux du nouvel attaquant de l’OM et ses conséquences sur les réseaux sociaux.

En attendant, ce clash apparent entre le joueur et le journaliste montre à quel point les réseaux sociaux peuvent amplifier les tensions et les confrontations dans le monde du sport. Cela met aussi en lumière les enjeux liés à la réputation et à l’image des personnalités publiques, qu’elles soient sportives ou médiatiques. Cette polémique entre Faris Moumbagna et Daniel Riolo continue de susciter de diverses réactions à Marseille.