Paris SG Mercato : Pochettino briefé par Unai Emery

Publié le 30 décembre 2020 à 20:50

Pressenti pour succéder à Thomas Tuchel au Paris SG, Mauricio Pochettino avait anticipé son arrivée à la tête du staff technique du club de la capitale. Il avait pris des renseignements auprès d’Unai Emery, ex-coach du Paris Saint-Germain, qui venait d'être débarqué d’Arsenal.

Pochettino rêve depuis longtemps de diriger le Paris SG

Mauricio Pochettino rêvait depuis longtemps de diriger l’encadrement technique du PSG, club dont il a défendu les couleurs en tant que footballeur entre 2001 et 2003. Défenseur central, il avait porté le maillot des Rouge et Bleu 95 fois et avait marqué 6 buts. Dans un entretien sur RMC Sport en 2016, il avait exprimé son ambition d’entraîner le Paris Saint-Germain dans sa carrière. « Entraîner un jour le PSG, ça me plairait. Ça fait partie de mes rêves », avait-il confié à la radio, alors qu’il était encore le manager de Tottenham en Premier League. « C’est un club que je suis beaucoup. J’essaie de voir tous les matchs. Surtout en Ligue des champions. J’ai parlé plusieurs fois avec Jean-Louis Gasset (alors adjoint de Laurent Blanc à Paris, ndlr) », avait ainsi fait savoir le technicien argentin de 48 ans.

Le futur coach s'est renseigné auprès d'Emery

Un peu plus de 17 ans après son départ du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino est sur le point de réaliser son rêve. Sauf catastrophe, il devrait être nommé coach du club de la capitale dans les prochaines heures, à la place Thomas Tuchel, dont la rupture du contrat a été officialisée, mardi. Et dans l’attente de cette nomination officielle, The Independent révèle que l’ex-entraîneur des Spurs avait approché Unai Emery, il y a presque 5 ans, pour en savoir un peu plus sur les coulisses du Paris SG. Ce dernier a dirigé le banc de touche des Parisiens entre 2016 et 2018, soit deux saisons. Ainsi Mauricio Pochettino a eu un long briefing de son homologue espagnol sur la gestion et le fonctionnement de son ancien club si l'on en croit la source britannique. Comme quoi, l’Argentin ne débarquera pas en territoire étranger au PSG, mais sur un terrain bien cerné d'avance.













Par ALEXIS