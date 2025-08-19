Mercato : Rupture fracassante à l’OM, Rabiot mis à la porte

Un coup de tonnerre retentit dans le ciel de l’OM en ce début de saison. Non seulement Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été écartés du groupe, désormais la direction de Marseille tente de vite boucler leur départ.

Mercato OM : Tolérance zéro pour Adrien Rabiot et Jonathan Rowe

Tout s’est accéléré ces dernières heures à l’Olympique de Marseille. Suite à leur violente altercation dans les vestiaires à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été immédiatement écartés du groupe professionnel pour une durée indéterminée. Leur absence lors de la dernière séance d’entraînement en est la preuve visible. Ce n’est pas terminé !

Cette mise à l’écart devrait se prolonger pour le prochain match OM-Paris FC au Vélodrome. Les deux hommes ne sont pas certains de figurer sur la liste de Roberto De Zerbi pour ce premier match à domicile cette saison. Leur exclusion est une décision forte de la direction de l’OM, qui refuse de tolérer un tel comportement.

Cette bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a même des répercussions bien plus graves que de simples sanctions temporaires. Elle impacte désormais le mercato OM. RMC Sport confirme que les dirigeants marseillais ont pris une décision radicale : se séparer des deux joueurs d’ici la fin du mercato. Rabiot et Rowe sont donc officiellement sur la liste des transferts, à la surprise générale.

Leur départ attendu dans les semaines à venir

L’objectif de l’Olympique de Marseille au travers cette mesure forte est de préserver l’équilibre et la cohésion du groupe. Cela est aussi perçue comme une aubaine pour les différents prétendants. L’AC Milan aurait déjà entamé une nouvelle approche pour s’offrir Adrien Rabiot. Un montant de 10 millions d’euros devrait suffire pour acter son transfert.

Quant à Jonathan Rowe, Bologne et l’AS Rome se livrent une bataille acharnée pour arracher sa signature. Un chèque de 20 millions d’euros est attendu. La fin du mercato de l’OM promet donc d’être plus agitée que prévu, avec deux ventes surprises.