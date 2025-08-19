ASSE : Les supporters bientôt actionnaires du club

Propriétaire de l’ASSE depuis juin 2024, Kilmer Sports Ventures a accepté d’ouvrir le capital du club stéphanois aux supporters. L’association Socios Verts a jusqu’au 12 septembre pour réunir 150 000 €.

ASSE : Ligue 2, une entame de saison satisfaisante

L’ASSE a été rachetée par le groupe Kilmer Sports Ventures (KSV), dont le grand patron est le milliardaire canadien Larry Tanenbaum. Il a confié la gestion du club à Ivan Gazidis (président), Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld (vice-présidents). Après une saison (2024-2025) en Ligue 1, l’équipe des Verts est retournée en Ligue 2. Les dirigeants canadiens se sont fixés pour objectif de ramener leur équipe dans l’élite à l’issue de l’exercice 2025-2026.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Un détail bloque le départ de Batubinsika

Et l’entame de la saison se passe bien pour l’équipe d’Eirik Horneland. Grâce à un nul à Laval (3-3) et une large victoire sur Rodez AF (4-0), l’AS Saint-Etienne a pris la tête du classement de la Ligue 2. Elle possède la meilleure attaque avec 7 buts inscrits en 2 journées de championnat.

L’AS Saint-Etienne ouvre son capital à l’association Socios Verts

L’autre bonne nouvelle pour les Stéphanois en ce début de saison, c’est l’ouverture du capital du club au peuple vert, selon les informations du journal Le Monde. En effet, le Conseil d’administration de l’ASSE a validé, mardi 12 août dernier, la cession des parts détenues par l’un des 65 actionnaires minoritaires de la Société anonyme sportive professionnelle AS Saint-Etienne, à l’Association Socios Verts, créée en 2021.

À voir

Mercato : Rupture fracassante à l’OM, Rabiot mis à la porte

Lisez aussi : Mercato ASSE : Après Aiki, une autre pépite quitte les Verts

La SASP AS Saint-Etienne est l’une des trois sociétés, qui composent la holding Groupe ASSE, détenue par KSV. Selon la source, l’association Socios Verts a jusqu’au 12 septembre 2025 pour réunir 150 000 euros.

Chatonnier : « Il nous reste à réunir les 150 000 € nécessaires à l’achat des actions »

Evidemment, il s’agit d’une participation minime dans le capital du club, mais l’idée d’impliquer les supporters est une initiative louable. « Notre but est, non seulement de réunir cette somme, mais aussi d’avoir le plus grand nombre possible de participants », a expliqué Jeremy Chatonnier, président des Socios Verts. Selon le dirigeant, « il s’agit d’une démarche d’actionnariat populaire, dans un club dont le public est populaire ».

Lisez aussi : ASSE : Grosse pression sur Horneland avant l’US Boulogne

À voir

Mercato PSG : Une star asiatique à la place de Kang-In Lee ?

Le premier responsable des Socios de Saint-Etienne a dévoilé ensuite comment ils vont obtenir ces parts. « Cet actionnaire, qui veut pour l’instant rester anonyme, nous a contactés en mars 2025 pour nous proposer d’acheter ses parts », a-t-il indiqué.

Pour finir, Jeremy Chatonnier, se réjouit de l’opportunité d’entrée au capital. « C’est une excellente nouvelle pour nous. Il nous reste à réunir les 150 000 euros nécessaires à l’achat des actions », a-t-il déclaré.