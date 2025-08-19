Mercato PSG : Une star asiatique à la place de Kang-In Lee ?

Deux ans après son arrivée en provenance de Majorque, Kang-In Lee pourrait bien quitter les rangs du PSG avant la fermeture du mercato estival. Pour le remplacer, le Paris SG serait sur les traces d’un nouvel international asiatique.

Mercato PSG : Luis Campos en pince pour un international japonais

En cas d’offre satisfaisante, le Paris Saint-Germain ne retiendra pas forcément Kang-In Lee. D’après les informations de PSG Inside Actus, les dirigeants d’Arsenal sont intéressés par le profil de l’ailier de 24 ans et auraient ouvert des négociations avec Luis Campos pour le recruter cet été. Le média spécialisé précise que le club de la capitale évalue son numéro 19 entre 40 et 45 millions d’euros.

Un départ de Lee pourrait ainsi ouvrir les portes du PSG à un renfort offensif cet été. Ces derniers jours, le nom de Maghnes Akliouche, lié à l’AS Monaco jusqu’en juin 2028, est revenu à la surface, mais le Champion de France et d’Europe pourrait finalement faire un tout autre choix pour remplacer éventuellement le natif de Namdong-gu, Incheon.

En effet, selon les renseignements obtenus par le site Fichajes, Luis Campos et Luis Enrique en pinceraient pour Takefusa Kubo. Cela tombe bien puisque le meneur de jeu japonais de la Real Sociedad serait ouvert à un changement d’air durant ce mercato estival. Mais le Paris SG devra mettre la main à la poche pour espérer concrétiser cette piste par un transfert.

La Real Sociedad réclame 70M€ pour Takefusa Kubo

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Real Madrid pour 6,50 millions d’euros, Takefusa Kubo est lié à la Real Sociedad jusqu’en 2029. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 52 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, l’ancien joueur de Majorque souhaite désormais tourner la page et quitter San Sebastian.

Pour autant, le Paris Saint-Germain n’est pas seul sur ce coup, Tottenham et l’Atlético Madrid étant également sur les rangs pour recruter l’ailier droit japonais de 24 ans. De son côté, le club basque réclamerait au moins 70 millions d’euros pour céder Takefusa Kubo.

Un montant qui pourrait obliger Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos à réfléchir, surtout après avoir dépensé plus de 100 millions d’euros pour attirer Lucas Chevalier (55M€) et Ilya Zabarnyi (66M€) cet été. Affaire à suivre…