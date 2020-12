Transfert PSG : Pochettino, un dossier écarté et un qui avance

Publié le 31 décembre 2020 à 12:30

Mauricio Pochettino place ses pions pour le mercato hivernal du PSG. Pas encore officiellement nommé entraîneur du Paris Saint-Germain, l'Argentin est déjà à fond sur le marché des transferts afin d'avoir à sa disposition l'effectif le plus compétitif possible pour aborder un début d'année 2021 qui s'annonce bouillant. L'ancien coach de Tottenham valide ou refuse les pistes déjà suivies par Leonardo.

Mauricio Pochettino fait déjà son petit marché

La nomination officielle de Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe première parisienne devrait intervenir vendredi 1er janvier, selon les informations de L'Equipe. Depuis une semaine et le licenciement surprise de Thomas Tuchel, c'est un secret de Polichinelle. Ce qui reste plus mystérieux, ce sont les intentions de l'Argentin quant au mercato qui ouvrira ses portes le lendemain de son intronisation, samedi 2 janvier. Mais l'ancien joueur du PSG n'attend aucune officialisation pour s'activer. Il a déjà pris tous les renseignements nécessaires sur son effectif auprès de ses futurs collègues de travail et connait tout des séances d'entraînements proposées par son prédécesseur allemand. Il retrouvera l'équipe pour la reprise de l'entraînement dimanche 3, à seulement trois jours d'une rencontre sur la pelouse de l'ASSE. En attendant, Pochettino se penche donc sur le mercato et notamment les pistes activées par Leonardo avant son arrivée. Toutes ne lui conviennent pas, mais l'Argentin et le Brésilien devraient trouver plusieurs terrains d'entente.

Une connexion Tottenham - PSG

Les dossiers chauds concernaient notamment Christian Eriksen, le milieu de terrain de l'Inter Milan. Pas dans les plans d'Antonio Conte, le Danois a souvent été impliqué dans des spéculations sur une arrivée prochaine au PSG. La presse italienne avait fait état de discussions entre les trois parties, mais le futur coach des champions de France ne tient pas particulièrement à Eriksen, qu'il a pourtant connu à Tottenham, comme l'explique Sky Sport. "L’idée est que le PSG est intéressé, mais nous avons l’indication que Pochettino n’a pas demandé le Danois explicitement. Si les dirigeants veulent passer à l’action, Pochettino sera content d’accueillir le joueur. Mais ce ne serait pas le résultat de sa demande. Pour le moment, l’Angleterre est plus qu’une possibilité", explique le média britannique.

Si Pochettino passe la main sur un ancien de Tottenham, il aurait plutôt décidé de foncer sur un joueur qui évolue toujours sous les couleurs des Spurs. Le journaliste Fabrizio Romano affirme que Dele Alli est plus que jamais sur les tablettes du PSG. Il ajoute, dans Here We Go Podcast, que l'Anglais souhaite bien quitter Tottenham et José Mourinho dès le mercato hivernal. Mauricio Pochettino aurait totalement validé l'arrivée de Dele Alli, qui pourrait se faire sous la forme d'un prêt. Fabrizio Romano évoque également le cas Chrisitan Eriksen en ces termes : "Pour le moment, il n'y a rien entre l'Inter et le PSG pour Christian Eriksen." Ce serait donc un "Go" pour Dele Alli et un "Ciao" pour Christian Eriksen...













Par Matthieu