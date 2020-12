PSG : Neymar, Mbappé, Pochettino sait déjà ce qui l'attend...

Publié le 31 décembre 2020 à 11:00

La nomination de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur du PSG, en remplacement de Thomas Tuchel débarqué la semaine dernière, devrait être officielle dans les prochaines heures. En attendant, le coach argentin sait déjà tout de ce qui l'attend au Paris Saint-Germain et n'a pas attendu son intronisation pour commencer à travailler.

PSG : Pochettino attend Neymar de pied ferme

Une chose est sûre : Mauricio Pochettino n'attend pas d'être officiellement nommé entraîneur du PSG pour se retrousser les manches. L'ancien coach de Tottenham a déjà mis le bleu de chauffe et saura tout de ses joueurs et de leur état physique lors de la reprise de l'entraînement prévue dimanche. Selon L'Equipe, "les joueurs, partis au quatre coins du globe, sont attendus dimanche matin à Paris". Cela fera probablement de courtes nuits pour Neymar, dont la fiesta polémique au Brésil va battre son plein dans les heures à venir. Un premier écart de la star du PSG sous Pochettino qui ne devrait sûrement pas plaire à l'Argentin, qui sait également que le Brésilien est touché à la cheville depuis la défaite parisienne contre l'OL (0-1) au Parc des Princes. Pas sûr, non plus, qu'il respecte scrupuleusement le programme physique envoyé aux joueurs en début de semaine.

L'Argentin sait déjà tout des ses joueurs

Et le futur coach du PSG sait parfaitement à quoi s'attendre. D'après les informations du Parisien, Mauricio Pochettino a déjà sous les yeux "les données athlétiques de tous les joueurs et le contenu des séances d'entraînement de son prédécesseur Thomas Tuchel". L'Argentin aurait été agréablement surpris par le niveau physique de ces séances, malgré une infirmerie pleine à Paris. Dix joueurs étaient sur le flanc avant la trêve, mais les choses évoluent positivement et rapidement pour Layvin Kurzawa ou Presnel Kimpembe. Leandro Paredes ou Pablo Sarabia reviennent également en forme. Mais outre l'état de ses troupes, Mauricio Pochettino se devra de gérer le fameux "conseil des sages" du PSG, qui regroupe Keylor Navas, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Marco Verratti. Des cadres du club qu'il faudra apprivoiser, comme Pochettino avait très bien su le faire à Tottenham.













Par Matthieu