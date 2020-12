FC Barcelone Mercato : Haaland au Barça ? son agent réagit.

Publié le 01 janvier 2021 à 00:08

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Emili Rousaud a faire circuler la rumeur d'un possivle transfert de Erling Haaland au Barça. Il rêve même d’associer ce dernier à Kylian Mbappé du PSG sous le maillot du Barça s’il venait à être élu président. Une déclaration qui a fait réagir l’agent du buteur du Borussia Dortmund.

Mercato : Erling Haaland au Barça, Raiola sort de sa réserve

Emili Rousaud rêve grand pour le FC Barcelone en cas de son élection à la tête du club catalan le 24 janvier prochain. Il a déclaré, dans Mundo Deportivo, vouloir faire venir Erling Haaland (19 ans) et Kylian Mbappé (22 ans) en Catalogne, afin d’y former une paire d’attaques décisives. Le premier est en effet le 2e meilleur buteur de la Bundesliga et le deuxième est le meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée et l’actuel meilleur fusil du championnat français à la trêve. Le dirigeant espagnol avait indiqué que son binôme, Josep Maria Minguella allait l’aider à acter les transferts des deux jeunes buteurs comme il l’avait fait pour Diego Maradona, Rivaldo et Lionel Messi, par le passé. Il n’en fallait pas plus pour faire sortir Mino Raiola de son silence. Selon le représentant d’Erling Haaland, dans des propos tenus sur la chaîne de télévision allemande Sport1, « ce sont des fake news ». Sinon, il assure qu’il « n'a jamais parlé aux candidats à la présidence du FC Barcelone ». « Ni Erling ni d'aucun de mes autres joueurs - et je ne le ferai pas. Si un nouveau président est élu en janvier, il pourra m'appeler », a clarifié le célèbre agent de joueurs.

Mino Raiola repousse l'intérêt du Real Madrid

Mino Raiola ne s’est pas arrêté à la rumeur Haaland au Barça. Il a poursuivi sa mise au point sur l’intérêt du Real Madrid pour son protégé. « Ce n'est pas dans mes habitudes de révéler des détails passés ou d'éventuelles négociations de transfert à venir quand on parle d'un joueur sous contrat pour plusieurs saisons avec un club. Haaland a signé à Dortmund jusqu'au 30 juin 2024. Les journaux parlent d'un intérêt du Real Madrid. Eh bien, il n'y a rien de nouveau là-dedans », a-t-il martelé, car soutient-il : « il se sent très bien pour le moment au Borussia et à Dortmund. [...] Ce n'est pas une question d'argent et il est très bien là où il est ».













Par ALEXIS