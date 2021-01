OM Mercato : Ça chauffe avec la Fio pour le prêt de Lirola !

Publié le 05 janvier 2021 à 12:05

L'OM est passé à la vitesse supérieure dans le but de faire venir un latéral droit dès le mercato hivernal au club. Le joueur de la Fiorentina, Pol Lirola, est suivi avec grand intérêt par l'Olympique de Marseille, qui a déposé une offre, confirment plusieurs journalistes italiens renommés.

L'OM veut Lirola en prêt avec option d'achat

Après de nombreux échecs, l'OM est en passe de tenir son latéral droit. Les Marseillais se devaient de recruter "malin", selon les dires de leur président Jacques-Henri Eyraud, et c'est ce qu'ils sont en passe de faire avec Pol Mikel Lirola, le défenseur espagnol de la Fiorentina. Dans l'impossibilité de payer un transfert sec au mercato hivernal, les dirigeants olympiens ont déposé une offre de prêt auprès de la Viola, selon les informations du spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio. Le latéral de 23 ans a pris part à 11 rencontres cette saison avec la Fiorentina, délivrant une passe décisive. Estimé à 8 millions d'euros, il est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de Serie A. L'OM est plutôt avancé sur le dossier, a confirmé un autre journaliste italien, Fabrizio Romano. Ce dernier révèle quant à lui que l'offre déposée par l'Olympique de Marseille est un prêt avec option d'achat, dans le but de construire l'équipe pour la saison prochaine, qui s'annonce pleine de changements selon André Villas-Boas.

Seule manque la réponse de la Fiorentina

Pour Fabrizio Romano, il ne manque que l'accord de la Fiorentina pour boucler le dossier. Le joueur serait prêt à faire les quelques centaines de kilomètres qui le sépare de Marseille pour rejoindre l'OM au plus vite. Plusieurs mois après le départ de Bouna Sarr et les échecs, notamment du dossier Joakim Mæhle, l'Olympique de Marseille semble enfin avoir trouvé son latéral droit et Pablo Longoria devrait pouvoir se concentrer sur le cas du secteur offensif. En ce sens, un autre joueur de la Fiorentina est sur les radars de l'OM. Il s'agit de Christian Kouamé, selon L'Equipe. Là aussi, pour l'attaquant ivoirien de 23 ans, Marseille pense à un prêt. Mais le quotidien sportif informe que le dossier Kouamé n'est pas prioritaire pour l'OM, qui privilégie d'autres pistes.













Par Matthieu