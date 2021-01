OL : Titre, mercato, Memphis Depay se lâche après le RC Lens

Publié le 07 janvier 2021 à 06:30

L’Olympique lyonnais s’est imposé (3-2) mercredi contre le RC Lens. À l’issue de la rencontre, Memphis Depay a évoqué les chances de Lyon pour le titre. Le capitaine lyonnais a encore entretenu le mystère sur son futur.

Lyon champion de France, la réponse de Memphis Depay

L’Olympique lyonnais a débuté la nouvelle année par un succès à domicile. Lyon a dominé le RC Lens (3-2) mercredi au Groupama Stadium. Auteur d’un doublé, Memphis Depay a de nouveau porté l’OL vers un nouveau succès. Le capitaine lyonnais s’est satisfait du résultat obtenu après la rencontre. « C’est une belle soirée […] Ils ont failli nous priver de deux points, mais c'est bien de débuter une année de cette manière », a confié l’attaquant néerlandais à Canal+ Sport. Alors que Lyon compte désormais 3 points d’avance sur Paris et Lille, l’attaquant lyonnais refuse de s’emballer pour le titre. « On doit être concentrés, on ne regarde pas ce que font les autres, vous savez ce que j’ai l’habitude de dire. On gagne ce match et on se concentre sur le match prochain », a-t-il déclaré.

Depay à l’OL jusqu’à la fin de la saison ?

Outre le titre, Memphis Depay a également été interpellé sur son avenir avec le club rhodanien. En fin de contrat à l’OL, il peut désormais s’engager librement avec le club de son choix pour la saison prochaine. Courtisé à l’étranger, l’ancien mancunien pourrait aussi quitter Lyon cet hiver contre un montant symbolique. À défaut de faire la lumière sur son futur, le capitaine des Gones préfère se concentrer sur les résultats du club. « Je suis concentré ce que je fais ici. Je ne veux pas faire de déclarations pour le moment. Je ne veux pas faire de langue de bois. J’aime le président de tout mon cœur […] Profitons de ma présence ici peut-être jusqu’à la fin de la saison », a souligné le Néerlandais.













Par Ange A.