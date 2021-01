OL : Rudi Garcia soulagé après le succès contre le RC Lens

Publié le 07 janvier 2021 à 01:00

L’Olympique lyonnais a signé son retour à la compétition par une victoire contre le RC Lens. Rudi Garcia ne tire que le positif suite au nouveau succès de l’OL, leader de Ligue 1.

L’OL seul aux commandes de la Ligue 1

Co-leader du championnat à la trêve, l’Olympique lyonnais a signé son retour à la compétition ce mercredi. L’OL n’a pas raté son retour et s’est imposé (3-2) au Groupama Stadium. Un doublé de Memphis Depay (39e, 52e s.p) et un c.s.c de Steven Fortes (46e) ont permis à Lyon de l’emporter contre les Sang et Or. Avec ce succès, les hommes de Rudi Garcia se retrouvent seuls en tête du championnat. Le LOSC s’étant incliné contre Angers, les Gones comptent désormais trois points d’avance sur les Dogues et les Parisiens. Contre Lens, Lyon a enchaîné un 15e match sans défaite en Ligue 1. Une dynamique dont se félicite l’entraîneur du club rhodanien.

La satisfaction de Rudi Garcia après Lens

Pour le coach de l’Olympique lyonnais, son équipe a évité « le match piège » contre le promu lensois. « On a fait une excellente opération au classement car les autres équipes ont lâché des points, probablement aussi à cause de la condition physique. On continue notre bonne série et je félicite les joueurs pour cela », a déclaré l’entraîneur lyonnais au micro de L’Équipe. Après le match, Rudi Garcia a fait part de son inquiétude pour Léo Dubois, touché au mollet contre le club artésien. L’entraîneur de l’OL espère également récupérer certains éléments pour le choc contre le Stade rennais samedi. « J’espère qu’on n’a pas perdu Dubois trop de temps car le mollet c’est toujours pernicieux. On va récupérer Marcelo, peut-être Karl [Toko-Ekambi]. Il faut continuer à gagner et si les autres font ces contre-performances, on pourra rester devant. Il faudra garder la tête après le déplacement à Rennes, une équipe qui a joué la Ligue des Champions », a poursuivi le technicien lyonnais.













Par Ange A.