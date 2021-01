PSG : Mauricio Pochettino lâche ses vérités pour le mercato

Publié le 07 janvier 2021 à 08:30

Nouvel entraineur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a donné la tendance du marché des transferts cet hiver. À en croire l’entraîneur parisien, il n’y a pas de grand mouvement à attendre en janvier.

Mauricio Pochettino annonce la couleur pour le mercato

Comme à chaque fenêtre des transferts, plusieurs joueurs voient leurs noms associés au Paris Saint-Germain. Cet hiver encore, plusieurs joueurs sont annoncés au PSG. Avec l’arrivée de Mauricio Pochettino à Paris, les spéculations se font plus récurrentes. Des anciens poulains de l’Argentin à Tottenham sont en effet annoncés dans la capitale. Il s’agit notamment de Christian Eriksen, Dele Alli et Hugo Lloris. S’agissant de deux derniers cités, les Spurs n’ont pas l’intention de les céder cet hiver comme l’indiquait le Daily Mail. La seule arrivée encore possible est celle du milieu Danois. L’ancien meneur de jeu de Tottenham dispose d’un bon de sortie de l’Inter Milan. Interrogé sur le mercato, le nouveau coach du PSG s’est montré peu disert sur le sujet. Le successeur de Thomas Tuchel se dit satisfait de son groupe.

Des signatures en vue à Paris cet hiver ?

« Bien évidemment, je suis content de mon groupe. Nous avons besoin d’apprendre à nous connaître, nous allons découvrir avec le temps ce dont nous avons besoin au sein du vestiaire. Il s’agit d’un système ouvert et un club cherche toujours à améliorer son effectif. Mais je suis quand même très content », a confié le technicien argentin dans un entretien accordé à Téléfoot. Pour sa première, Mauricio Pochettino a été tenu en échec par l’AS Saint-Étienne (1-1). Reste maintenant à savoir quelles retouches l’entraîneur parisien pourrait apporter dans son effectif.













Par Ange A.