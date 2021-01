PSG Mercato : Conte veut un milieu offensif, Eriksen vers la sortie

Publié le 05 janvier 2021 à 18:05

L'Inter Milan pourrait dynamiser le mercato du PSG. En effet, alors qu'Antonio Conte veut rapatrier l'un de ses anciens joueurs fétiches, la porte est plus que jamais grande ouverte pour Christian Eriksen, cible de longue date du Paris Saint-Germain.

Antonio Conte veut faire revenir Eder

Saison satisfaisante pour l'Inter Milan d'Antonio Conte. Deuxièmes de Serie A, les Nerrazurri ne sont qu'à un point de leurs ennemis de l'AC Milan et ont pris leurs distances avec la Roma, troisième. Un duel au sommet entre ls deux clubs milanais se profile alors pour le titre de Serie A. Pour aller jusqu'au bout, le club de Steven Zhang aura besoin d'un effectif pléthorique tant qualitativement que quantitativement, c'est pourquoi le board lombard est à la recherche d'un joueur offensif, capable de remplaçer à point nommé les prolifiques Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. C'est pourquoi ils auraient jeté leur dévolu sur Eder.

Meneur de jeu de 34 ans, l'international italien (26 sélections, 6 buts) est un ancien de la maison car il a porté le maillot bleu et noir de 2016 à 2018. Joueur trapu et véloce, il bénéficie d'une grande expérience du football italien de par ses treize saisons passées en Serie A et en Serie B. Auteur de 112 buts dans les deux championnats transalpins, l'italo-brésilien doit sa notoriété à...Antonio Conte. En effet, sélectionneur de la Squadra Azzurra lors de l'Euro 2016, l'ancien technicien de Chelsea avait décidé le natif de Lauro Muller au coeur de son système. Fan du joueur, il aurait, selon Sky Sports Italia, demandé à ses dirigeants de rapatrier Eder, qui évolue au Jiangsu Suning, club qui appartient également à la famille Suning à la tête de l'Inter Milan...

Eriksen mené vers la sortie, le PSG en embuscade

Cette éventuelle arrivée sonnerait alors le glas de l'aventure milanaise de Christian Eriksen, déjà résigné à un départ de Lombardie. Mis sur la liste des transferts par l'Inter, le milieu danois porte un intêret de longue date au PSG et l'arrivée de Mauricio Pochettino, son ancien coach à Tottenham, ne fait que renforcer cet attrait pour la capitale française. Néanmoins, et toujours selon Sky Sports Italia, le club parisien n'est plus le seul sur le dossier car l'Ajax Amsterdam, son ancien club de 2010 à 2013 a déjà amorcé de sérieuses discussions tout comme Wolverhamton qui serait venu aux renseignements dernièrement. Un dossier épineux pour le PSG donc, qui devra user de malice pour doubler tout le monde sur le dossier.













Par Chemssdine