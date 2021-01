PSG Mercato : Le coup de Pochettino qui va déplaire à Mbappé

Publié le 07 janvier 2021 à 12:00

Mauricio Pochettino a connu une première mitigée sur le banc du PSG, en étant accroché par l'ASSE à Geoffroy-Guichard (1-1). L'entraîneur argentin a eu l'occasion, lors de cette première rencontre, d'évaluer les forces et les faiblesses de son effectif. Un groupe qu'il compte bien renforcer avec une arrivée au mercato, qui se fait de plus en plus proche.

Le PSG à fond sur un coup de coeur de Pochettino

Les premiers matches du PSG en janvier vont servir de révélateurs à Mauricio Pochettino. Au fur et à mesure, l'ancien coach de Tottenham va avoir une idée plus claire des qualités de son effectif, mais aussi de ses défauts. Il a d'ailleurs pu en avoir un aperçu avec la performance décevante de Kylian Mbappé, qui n'a encore une fois pas su mettre l'intensité nécessaire pour sortir du lot. Face à la fatigue de son effectif, Pochettino a décidé d'accélérer sur un dossier qui lui tient à coeur et Leonardo lui a emboité le pas. C'est vers son ancien club que se tourne l'Argentin, et plus précisément sur l'Anglais Dele Alli. Le PSG veut l'attirer en prêt depuis des mois, le directeur sportif s'apprêtant à déposer une quatrième offre pour le joueur. "Le PSG espère obtenir le prêt d’Alli jusqu’à la fin de la saison malgré la réticence de Daniel Levy à l’idée de le laisser partir", écrit le Telegraph. "Le PSG a échoué avec ses trois offres de prêt durant l’été dernier, mais il y a maintenant plus d’optimisme à l’idée de trouver un accord et l’arrivée de Pochettino comme entraîneur pourrait être la clé."

Un électrochoc pour Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain est donc très optimiste à l'idée d'enfin convaincre les dirigeants de Tottenham de céder pour quelque temps leur ailier. L'entraîneur parisien est en très bons termes avec son ancien club et sa relation avec Dele Alli, qu'il a pris sous son aile, est excellente et donne toutes les chances à l'affaire d'aboutir. "Les deux hommes ont une relation proche et Levy sait que Pochettino s’occuperait bien d’Alli, poursuit The Telegraph. Si le PSG trouve un accord avec le président, et il l’espère, Mourinho ne s’y opposera probablement pas." Reste que le timing n'est pas vraiment le bon pour Paris. Giovani Lo Celso et Gareth Bale sont tous les deux blessés, ce qui laisse une porte entrouverte à Dele Alli. Mais l'entraîneur portugais ne semble vraiment pas compter sur l'Anglais cette saison et son prêt au PSG ne semble plus être qu'une question de temps selon les médias anglais. Kylian Mbappé aura ainsi une concurrence forte à son poste, et c'est peut-être là tout le plan de Mauricio Pochettino, qui peut faire sortir le Français de sa zone de confort.

En effet, depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé affiche des performances en dents de scie et, surtout, ne met pas toujours tous les ingrédients pour réussir ses matches et sorti à nouveau du lot. Il est reproché au Français de s'asseoir sur son talent et de ne plus progresser, manquer d'efforts et d'intensité sur le terrain. Pochettino est, lui, connu pour en demander énormément à ses joueurs et le match de Mbappé à Saint-Etienne n'a pas du forcément lui plaire, même s'il a affiché son soutien à son joueur en conférence de presse. L'arrivée de Dele Alli pourrait donc servir d'électrochoc au champion du monde afin qu'il ne se repose plus sur ses lauriers et fasse taire les critiques.













Par Matthieu