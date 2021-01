OM Mercato : Djibril Sidibé à la place de Sarr à Marseille ?

Publié le 07 janvier 2021 à 21:27

L’OM cherche toujours un défenseur pour renforcer le poste de Bouna Sarr, transféré l'été dernier au Bayern Munich. En plus de Pol Lirola de la Fiorentina, le Directeur du football à l’Olympique de Marseille apprécié bien le profil de Djibril Sidibé, en manque de temps de jeu à l’AS Monaco.

OM : Sidibé envoyé sur les tablettes de Longoria

À l’OM, Hiroki Sakai se retrouve tout seul à son poste depuis le transfert de Bouna Sarr au Bayern Munich. En plus d’un attaquant, les Olympiens sont en quête d’un défenseur latéral droit pour doubler le poste du japonais. La piste menant à Pol Lirola de la Fiorentina est certes évoquée comme prioritaire, mais Pablo Longoria a les yeux sur d’autres joueurs capables de renforcer l’équipe d’André Villas-Boas défensivement. Et Djibril Sidibé fait partie de la liste du Head of football de l’Olympique de Marseille, selon Foot Mercato.

Ce dernier « est séduit par le profil » du joueur de l’AS Monaco. Comme l'Olympique de Marseille, Newcastle United et bien d'autres courtisent également le joueur. Pour mémoire, le joueur de 28 ans avait été champion de France avec l'équipe monégasque au terme de la saison 2016-2017.

Djibril Sidibé barré par la concurrence à l'AS Monaco

Djibril Sidibé est certes revenu sur le Rocher après une saison réussie (en prêt) sous le maillot d’Everton (en Premier League), mais il n’a pas retrouvé de place de titulaire. Barré par Ruben Aguilar, il est désormais parmi les remplaçants de Niko Kovac qui l’utilise par fois à gauche pour dépanner. Cette saison, le champion du monde 2018 est apparu 10 fois en Ligue 1, mais il a été titulaire seulement 5 fois. Le natif de Troyes totalise 505 minutes de temps de jeu en 17 journées de Championnat. Sous contrat dans la Principauté jusqu’à fin juin 2022, Djibril Sidibé vaut 7 M€ sur le marché des transferts selon Transfermarkt.













Par ALEXIS