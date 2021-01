OM Mercato : Longoria veut faire un superbe coup double !

Publié le 08 janvier 2021 à 11:15

L'OM a débuté l'année 2021 avec une convaincante victoire face au Montpellier HSC (3-1) et a retrouvé des couleurs après une fin 2020 en eau de boudin. Marseille se replace en Ligue 1, mais est surtout concentré sur le mercato hivernal et la recherche d'un latéral droit. Et Pablo Longoria, qui multiplie les pistes, compte bien réaliser un joli coup double.

L'OM encombré par la recherche d'un latéral droit

Si l'OM n'a le latéral droit qui convient à son bonheur, Pablo Longoria ne manque pas d'idées pour pallier ce défaut de l'effectif d'André Villas-Boas. Après le départ de Bouna Sarr, au mercato estival, du côté du Bayern Munich, la quête d'un remplaçant est devenu petit à petit une épine dans le pied des recruteurs olympiens. Le "head of football" de l'Olympique de Marseille multiplie les pistes, ce qui provoque les moqueries de certains supporters, qui n'hésitent pas à appeler l'OM, le "FC Piste". Car toutes ces potentielles recrues, les fans marseillais n'en voient pas la queue. Joakim Mæhle a posé un gros lapin aux Marseillais en filant à l'Atalanta Bergame, alors que le joueur était à deux doigts de s'engager avec les Phocéens à la toute fin du mercato estival. Bryan Reynolds, le latéral américain du FC Dallas, devrait filer en Serie A, du côté de la Juventus ou de l'AS Roma, et les autres joueurs suivis par le club sont encore loin de l'OM...

Hysaj, Geertruida... Longoria a de la suite dans les idées

Pourtant, Pablo Longoria n'abdique pas. L'Equipe, dans son édition de vendredi, confirme certaines des pistes précédemment évoquées et en révèle de nouvelles. En plus de Bryan Reynolds, l'OM tente toujours de convaincre l'Espagnol Pol Lirola de la Fiorentina. Le club continue de sonder la Serie A et l'Italie, en s'intéressant encore à un joueur du Napoli. Après Arkadiusz Milik et Kévin Malcuit, c'est Elseid Hysaj, en fin de contrat en juin, qui pourrait rejoindre l'OM. Mais Pablo Longoria "a évoqué un prêt avec une option d'achat rocambolesque" pour Lutsharel Geertruida, le latéral de 20 ans du Feyenoord, écrit le quotidien sportif. Pour le Néerlandais, comme pour les autres pistes évoquées, l'OM pense inclure Kevin Strootman dans la transaction. Les dirigeants veulent se débarrasser du joueur qui émarge à 4,5 millions d'euros. Recruter utile en éloignant un indésirable, voilà l'habile coup double que tente de jouer Pablo Longoria au mercato.













Par Matthieu