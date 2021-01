Stade Rennais : Le mercato s'active au milieu de terrain !

Publié le 08 janvier 2021 à 11:45

Le Stade Rennais avait promis un mercato calme, ça ne sera peut-être pas le cas finalement. Surtout dans le sens des départs, où plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter l'effectif de Julien Stéphan, notamment les plus jeunes. Mais au milieu de terrain, les choses pourraient bouger également, avec notamment les cas Clément Grenier et James Léa-Siliki.

Un mercato pas si calme au Stade Rennais

Les Rouge et Noir ont débuté 2021 avec un triste nul (0-0) sur la pelouse du FC Nantes. Un match au cours duquel Clément Grenier était titulaire, mais ce dernier n'a pas du tout apprécié sa sortie en fin de match, se vengeant sur une bouteille d'eau qu'il a faite voler d'un coup de pied. Une frustration qui s'explique par sa volonté de temps de jeu après des mois passés au placard. Un épisode qu'il a eu du mal à avaler. "Je ne l'ai pas compris, je l'ai accepté moyennement car je suis un compétiteur, a expliqué l'ancien Lyonnais dans les colonnes de L'Equipe. Après, ce sont des choix, ça fait partie du haut niveau. Je savais que mes qualités ne s'étaient pas envolées. Oui, j'ai eu un coup de moins bien à un moment donné. Après, sortir de l'équipe et du groupe a été difficile à avaler, car ça peut arriver à n'importe qui. Même les très grands ont par moments des trous."

La question de l'avenir du joueur, qui vient d'avoir 30 ans, se pose donc. "Je ne sais pas, a répondu Clément Grenier quant à son futur. On ne peut pas être satisfait de ce que j'avais en début de saison. Mais j'ai énormément de reconnaissance envers le club et les propriétaires qui m'ont fait confiance, et un super rapport avec les supporters, qui m'ont soutenu quand c'était un peu plus compliqué. Je ne sais pas ce qui se passera. Aujourd'hui, je suis là à 100%." Un départ cet hiver n'est donc pas vraiment d'actualité. Mais l'aventure au Stade Rennais devrait pendre fin cet été. "J'ai encore de belles années devant moi en tant que joueur. Je veux profiter à fond, à peut-être six, sept, huit ou neuf ans encore dans le foot, on ne sait pas quand ça s'arrête, de toute façon. Après, j'aimerais bien entraîner, ça peut être un objectif mais je ne suis pas encore focalisé là-dessus", a-t-il conclu à ce sujet.

Un joueur proche d'un départ hivernal

Mais L'Equipe révèle aussi qu'un joueur du SRFC serait sur le départ dès le mercato hivernal. Outre les touches des jeunes joueurs à l'étranger, notamment Brandon Soppy, ou en Ligue 1, pour Yann Gboho, c'est le milieu de terrain James Léa-Siliki qui devrait quitter le club. Le Rennais de 24 ans n'était pas dans le groupe de Julien Stéphan pour le déplacement au FC Nantes et le quotidien sportif évoque l'intérêt du LOSC, déjà sur le coup cet été, et du FC Porto. "Rennes ne s'opposera pas à un départ. Un prêt avec option d'achat est privilégié", écrit L'Equipe.













Par Matthieu