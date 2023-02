Mercato OL : Un ancien pousse pour un retour surprise à Lyon

Publié par Ange A. le 06 février 2023 à 06:19

Actuellement du côté de La Liga, un ancien milieu de l’ OL s’est exprimé sur son avenir. L’international tricolore rêve d’un retour.

L’Olympique Lyonnais a signé d’importants retours lors du dernier mercato estival. Respectivement en fin de contrat à Arsenal et au Bayern Munich, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont revenus à Lyon. Idem pour Rémy Riou, revenu au club en provenance de Caen. Ancien milieu de Lyon, le nom de Clément Grenier a souvent été associé à son club formateur. Longtemps resté sans club après sa pige au Stade Rennais, le milieu de terrain évolue depuis mars à Majorque en Liga. Son contrat avec la formation espagnole a été prolongé cet été. Il est désormais sous contrat jusqu’en 2024. Alors que son bail avec Majorque expire dans un an et demi, le Baby-Gone s’est penché sur son venir. Lequel il entrevoit encore du côté du club rhodanien.

Mercato OL : Clément Grenier rêve aussi d’un retour à Lyon

Après Lacazette, Tolisso, Riou et Dejan Lovren revenu cet hiver, Clément Grenier se verrait tout aussi bien signer son retour à l’Olympique Lyonnais. « C’est comme un rêve. A 32 ans, j’ai encore des rêves. J’y pense sans trop y penser. Il faut que tout soit aligné, que je sois performant, que le club en ait envie et que ce soit le bon moment aussi. Tout le monde sait au sein du club, mais également les supporters, que j’ai donné le maximum pour l’ OL et que quoi qu’il arrive je continuerai de lui donner le maximum », confié à Eurosport, le milieu de terrain auteur d’un but en 16 apparitions cette saison.

Reste maintenant à savoir si Jean-Michel Aulas va entendre son appel. Surtout qu’une place va se libérer l’été prochain avec le probable départ d’Houssem Aouar. Le milieu est en fin de contrat et n’a pas rempilé. De quoi ouvrir la voie à son départ en tant que joueur libre au terme de la saison.