OL Mercato : Grenier désigne le responsable de son retour avorté

OL Mercato : Ancien milieu de l’Olympique Lyonnais, Clément Grenier est revenu sur l’échec de son retour dans son club formateur.

OL Mercato : Clément Grenier proche d’un retour à Lyon

Désireux de retrouver son ADN, l’Olympique Lyonnais a rapatrié certains Baby-Gones cet été. Respectivement en fin de contrat à Arsenal et au Bayern, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont effectué leur retour à l’ OL. Dans le même temps, le club rhodanien a bouclé certaines signatures en interne. Anthony Lopes, Maxence Caqueret, Thiago Mendes et tout récemment Rayan Cherki ont prolongé leurs contrat avec Lyon. Comme Lacazette et Tolisso, un autre ancien aurait pu signer son retour chez les Gones cet été. Interrogé par So Foot, Clément Grenier a dévoilé des contacts avec son club formateur en vue de son retour. Mais celui-ci n’a pas été effectif pour une seule raison.

Le responsable du retour raté de Grenier dévoilé

Le milieu de terrain confie que tout semblait en bonne voie pour son retour. Mais l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a opposé son veto à son retour à l’ OL. « J’ai eu des discussions avec le club. Mais le coach Bosz en a décidé autrement (…) Enfin, de ce qu’on m’a dit au club. C’est exactement la réponse qu’on m’a donné : le coach ne veut pas. Donc a priori, il y avait des pour et des contre. En tout cas, il y avait pas mal de ‘pour' au sein du club de ce que j’ai compris, mais le dernier mot revient à l’entraineur. Un moment, je m’entraînais bien, j’étais en forme, j’étais au club, je revenais à la maison… Mais ça ne s’est pas fait ! », a assuré l’international tricolore (5 sélections).

Recalé par Peter Bosz, Clément Grenier évolue à Majorque. Il a rejoint le club espagnol en mars dernier après son départ du Stade Rennais en juillet 2021. Son contrat avec la formation espagnole a été prolongé jusqu’en 2024.