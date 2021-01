Stade rennais : Camavinga fixe un rendez-vous pour son avenir

Publié le 11 janvier 2021 à 01:30

Convoité par les plus grosses écuries européennes, Eduardo Camavinga n’est pas pressé de quitter le Stade rennais. Le milieu de terrain s’est de nouveau exprimé sur son avenir.

Camavinga parti pour finir la saison à Rennes ?

Moins flamboyant avec le Stade rennais en cette première partie de saison, Eduardo Camavinga suscite toujours la convoitise des clubs étrangers. Des géants comme le Real Madrid sont notamment cités parmi la pléiade de prétendants du milieu de 18 ans. Conscient de l’intérêt qu’il suscite auprès des géants européens, le néo-international tricolore tente de se concentrer sur le SRFC. Dans un entretien au site de son club, il confiait donner la priorité au sportif cette saison. Relancée au sujet de son avenir par le Canal Football Club, la pépite rennaise a fixé un rendez-vous pour son futur. « C’est sûr que ça fait plaisir quand un grand club s’intéresse à toi. Moi, je garde la tête froide. Je suis au Stade Rennais. Après, on va attendre la fin de saison. On va se réunir autour de la table et on va peser le pour et le contre », a indiqué le numéro 10 rennais.

Un transfert ou une prolongation cet été ?

Au terme de l’exercice actuel, il ne restera plus qu’un an de contrat à Eduardo Camavinga. Le Real Madrid devrait profiter de cette opportunité pour présenter une offre cet été. L’idée pour la direction madrilène étant de mettre la pression sur celle du SRFC. Mais le board rennais n’est pas en panne d’options pour faire face à la menace madrilène. Le SRFC entend en effet devancer le club espagnol en offrant une prolongation de contrat à sa pépite. L’Équipe révélait notamment qu’une offre d’un an serait à l’étude. Comme pour dire que le milieu breton sera au coeur de l’un des feuilletons de l’été prochain.













Par Ange A.