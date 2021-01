Stade rennais : Sortie surprise de Camavinga sur son avenir

Publié le 10 janvier 2021 à 08:00

En marge de la rencontre entre le Stade rennais et l’OL, Eduardo Camavinga a été interpellé sur son avenir. Alors qu’une prolongation ou un départ sont avancés pour le milieu du SRFC, celui-ci ne se fait pas d’inquiétude sur son futur.

Eduardo Camavinga focus sur le Stade rennais

Grande révélation du Stade rennais la saison dernière, Eduardo Camavinga a connu une ascension express. Du haut de ses 18 ans, le milieu de terrain est aujourd’hui un international tricolore (3 sélections/1 but). Outre son nouveau statut, le jeune milieu de terrain est sur les tablettes de nombre d’écuries européennes. Un intérêt du Real Madrid revient souvent avec insistance dans la presse. Ces dernières semaines une prolongation avec le SRFC est également évoquée. De quoi entretenir le flou sur l’avenir de la pépite rennaise. Interrogé sur son futur, le principal intéressé a préféré botter en touche. Le natif de Miconje (Angola) veut se concentrer sur le sportif de peur d’être influencé négativement sur le terrain.

Un avenir toujours flou avec le SRFC

« Il faut rester focus sur le football. Je suis aujourd’hui au Stade Rennais et totalement concentré avec mon club. Il ne faut pas trop se focaliser sur les choses extérieures. Ça peut t’embrouiller. Il faut rester le même et loin de tout ça. Je fais ma vie, je viens à l’entraînement, je rigole dans le vestiaire. On met de la musique, on danse puis on donne sur les terrains », a confié Eduardo Camavinga dans un entretien au site du Stade rennais. Bien que concentré sur ses performances sportives, le numéro 10 du SRFC verra davantage son nom alimenter la rubrique des transferts dans les prochains mois. Au terme de l’exercice actuel, il ne lui restera plus qu’un an de contrat avec Rennes. Reste plus qu’à savoir si le jeune milieu va poursuivre l’aventure avec son club formateur ou rejoindre un grand d’Europe dès cet été.













Par Ange A.