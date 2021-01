PSG : Kylian Mbappé, l'arme de Pochettino contre l'OM

Publié le 11 janvier 2021 à 10:30

Mauricio Pochettino a disputé ce week-end son deuxième match de Ligue 1 depuis son arrivée au PSG. Alors que son premier match contre l'ASSE s'était soldé par un nul (1-1), cette fois son équipe sans être flamboyante, a décroché tout de même la victoire, en battant Brest (3-0). L'entraineur parisien n'a pas le temps de se reposer sur les lauriers de cette victoire, puisque déjà dans deux jours le PSG devra affronter l'OM pour le Trophée des champions et Pochettino a déjà un plan pour les Marseillais.

Des problèmes à résoudre contre l'OM

L'arrivée du coach argentin n'a pas résolu encore tous les problèmes que le PSG rencontrait. Si Pochettino sort un match assez maitrisé, l'équipe a montré qu'elle n'avait pas encore retrouvé son rythme. La première mi-temps reflétait bien le style Pochettino qu'on lui connaissait à Tottenham : pressing haut et courses à haute intensité, et les efforts parisiens ont été récompensés rapidement par un but de Kean à la 16e minute. La deuxième mi-temps a cependant vu les hommes de Pochettino en souffrance, aidés heureusement par les changements opérés par l'Argentin. Le pressing bien mené en première période n'a pas tenu tout le match et les fautes se sont multipliées du côté du PSG. La communication entre les joueurs elle aussi a manquée par moments et Brest profitant du terrain cédé par l'adversaire a rendu la vie dure aux Parisiens. ces derniers ont réussi tout de même à enfoncer le clou grâce aux buts d'Icardi et Sarabia en fin de match. Du meilleur donc du côté du PSG, mais l'adversaire de la semaine sera différent et Pochettino n'a que quelques jours pour corriger les défauts de cette équipe avant d'affronter le rival marseillais, mais il peut déjà compter sur un élément important.

Kylian Mbappé, l'arme du PSG

Kylian Mbappé a retrouvé son "mojo" face à Brest. Le Parisien n'a certes pas marqué durant la rencontre mais il s'est montré en forme et décisif dans la victoire des siens en tirant six fois au but pour trois tirs cadrés. Il a créé le danger dans la surface des Bestois en étant très adroit dans ses dribbles et il a été également à l'origine de l'action menant au but de Moise Kean et il était impliqué sur le but de Mauro Icardi. A l'issue du match Pochettino s'est dit satisfait en évoquant le bon match de Mbappé : "Il a fait de bonnes choses. Il a eu des occasions. C’est bien dommage qu’il n’ait pas marqué de but mais il a fait un bon match.", a déclaré le coach parisien. Avec une infirmerie encore bien remplie, Pochettino devra compter sur un Mbappé en grande forme pour affronter l'OM. Un match dont il est conscient de l'importance " C’est un match très spécial pour Paris et pour moi également, de pouvoir rejouer contre Marseille. On espère faire un bon match, arriver dans les meilleures conditions possibles pour être compétitifs. Bien évidemment, comme à chaque fois quand on est le PSG, il faut gagner ! ", a-t-il déclaré.













Par Hind