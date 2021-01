PSG : Paris toujours privé de deux stars contre Marseille ?

Publié le 11 janvier 2021 à 08:30

Mercredi, le PSG va croiser le fer avec l’Olympique de Marseille lors du Trophée des champions. Pour cette affiche, Mauricio Pochettino pourrait de nouveau être privé de deux joueurs.

Deux forfaits en vue pour le PSG contre l’OM

Le Paris Saint-Germain s’est rassuré avant d’affronter l’Olympique de Marseille. Samedi, le PSG a dominé le Stade brestois au Parc des Princes (3-0) lors de la 19e journée de Ligue 1. Pour sa deuxième sur le banc parisien, Mauricio Pochettino était encore privé de certains éléments. Neymar Jr, Leandro Paredes, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira manquaient à l’appel pour la réception de Brest. Contre Marseille, le technicien argentin devrait encore composer sans certains éléments. Le Parisien indique que Neymar pourrait de nouveau déclarer forfait pour ce choc. Selon le journal francilien, le Brésilien (touché à la cheville) sera de nouveau absent au cas où il ne reprend pas le travail collectif ce lundi. Depuis la reprise, le crack auriverde se contente de séances en salle. Comme lui, Presnel Kimpembe (ischios-jambiers) est incertain pour affronter l’OM.

Deux retours pour Pochettino avant Marseille

Alors que Neymar Jr et Presnel Kimpembe squattent encore l’infirmerie, quelques-uns de leurs coéquipiers viennent de la libérer. Il s’agit notamment de Leandro Paredes et Danilo Pereira. Les deux milieux du PSG doivent reprendre les séances collectives ce lundi d’après la même source. La semaine dernière, Mauricio Pochettino avait récupéré trois joueurs à la veille de la réception du Stade brestois. Layvin Kurzawa, Alessandro Florenzi et Mauro Icardi avaient signé leur retour dans le groupe. L’avant-centre avait même inscrit un but contre Brest pour marquer son retour à la compétition. Il n’avait plus disputé de rencontre depuis le 23 novembre lors du nul contre les Girondins de Bordeaux (2-2).













Par Ange A.