PSG : Victorieux de Brest, Pochettino déjà tourné vers l’OM

Publié le 10 janvier 2021 à 02:00

Mauricio Pochettino tient sa première victoire en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain. Samedi, le PSG a dominé le Stade brestois au Parc des Princes (3-0).

Paris se rattrape après le nul à Saint-Étienne

Accroché par l’AS Saint- Étienne pour sa première sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino tient son premier succès. Pour son retour au Parc des Princes, l’ancien capitaine parisien aujourd’hui entraîneur a signé un succès contre le Stade brestois (3-0). Moise Kean (16e), Mauro Icardi (81e) et Pablo Sarabia (83e) ont offert les trois points au Paris Saint-Germain. Suite à ce succès, Paris termine à la deuxième place à l’issue de la première moitié de saison. Le club de la capitale compte un point de retard sur le leader lyonnais et reste à égalité du LOSC (3e). Pour sa prochaine sortie, le PSG se déplace à Lens pour affronter l’OM pour le Trophée des champions.

Pochettino savoure et avertit Marseille

Mauricio Pochettino s’est satisfait de sa première victoire en tant qu’entraîneur du PSG. Le technicien argentin estime que son équipe peut réaliser de meilleures performances. « Je suis très heureux et bien sûr, on sait que nous devons nous améliorer dans plusieurs domaines, mais en même temps, après seulement quelques jours au club et pour notre deuxième match, on est très satisfaits et impatients pour la suite », a confié le nouveau coach du PSG cité par le site du club. Désormais, le coach parisien est tourné vers le choc contre Marseille. « Bien sûr que c’est un match très spécial pour Paris et pour moi aussi […] Et bien évidemment, à chaque fois quand on est le PSG il faut gagner », a déclaré l’Argentin selon les propos relayés par RMC Sport.

Neymar Jr de retour contre l’OM ?

Pour ce choc, Mauricio Pochettino espère récupérer certains éléments à l’infirmerie. Contre Brest, il a enregistré les retours de Mauro Icardi, Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa. Touché à la cheville, Neymar Jr est notamment espéré pour le Classique. « L’équipe a besoin que tous les joueurs soient en forme et disponibles pour aider le collectif […] On ne sait pas encore pour Neymar contre Marseille. On va attendre les prochains jours », a confié le successeur de Tuchel.













Par Ange A.