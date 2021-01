ASSE Mercato : Clap de fin sur une piste offensive de Sainté

Publié le 11 janvier 2021 à 21:00

Entraîneur de l'ASSE, mais aussi ancien manager de Leicester City, Claude Puel souhaitait faire venir Islam Slimani chez les Verts cet hiver. Mais l’attaquant algérien se dirige tout droit vers l’OL où il est annoncé en visite médicale, mardi.

ASSE : Claude Puel doublé par l'OL sur Islam Slimani

Claude Puel a fait des mains et des pieds pour attirer Islam Slimani (32 ans) à l'ASSE. Ce dernier est un avant-centre qu’il a eu sous ses ordres à Leicester City lors de la saison 2017-2018, précisément entre octobre 2017 et janvier 2018 avant ses prêts à Newcastle (janvier à mai 2018), puis à Fenerbahçe en août 2018. Revenu chez les Foxes après une saison (2019-2020) réussie à l’AS Monaco, l’international algérien traverse des moments difficiles à Leicester City. N’ayant joué que 19 minutes cette saison, il devrait finalement résilier son contrat qui expire en juin 2021, afin de rejoindre l’OL librement. Selon Sky Sport Italie, il est attendu Lyon pour y passer la traditionnelle visite médicale, avant de signer son nouveau contrat, dont la durée devrait être d'une saison et demie. Le club rhodanien est passé à l'offensive pour Islam Slimani, pour prendre la place de Moussa Dembélé en instance de transfert à l’Atlético Madrid. L’Olympique Lyonnais va ainsi doubler son ennemi l’AS Saint-Étienne, est en quête d’un buteur cet hiver, pour tenter de remonter la pente au classement de la Ligue 1.

Mostafa Mohamed en approche à l'AS Saint-Étienne

Pour rappel, l'ASSE a subi un premier revers de l’OGC Nice, cet hiver, dans le dossier William Saliba. Toutefois, les Verts tiennent le bon bout pour un autre buteur africain, précisément l'égyptien Mostafa Mohamed. L'attaquant du Zamalek SC devrait s'engager avec l'ASSE, sauf revirement de dernières minutes. Selon le président du club cairote, Mortada Mansour sur SportFM, « les deux clubs sont tombés d'accord et Mostafa Mohamed (23 ans) est déterminé à rejoindre l'AS Saint-Étienne ». Un première arrivée tant attendue au mercato.













Par ALEXIS