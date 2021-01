OM Mercato : Une offre va être déposée pour un attaquant

Publié le 12 janvier 2021 à 10:45

Le mercato de l'OM a pris un gros coup d'accélérateur en ce début de semaine. Ce mardi, le club marseillais pourrait enregistrer l'arrivée officielle du latéral droit Pol Lirola et le prêt de Kevin Strootman au Genoa, en Serie A. Mais Pablo Longoria a aussi accéléré sur le dossier d'un attaquant et devrait déposer une offre sous peu.

Mercato : Ça bouge à l'OM !

Pablo Longoria n'a pas l'intention de faire traîner en longueur le mercato hivernal du côté de l'OM. Le "head of football" marseillais est en passe de boucler l'arrivée de Pol Lirola, le latéral droit de la Fiorentina, en prêt. Le joueur passait sa visite médicale à Marseille lundi. "Pol Lirola passe ses examens médicaux, a confirmé André Villas-Boas lundi en conférence de presse. J'espère que ça sera fini ce lundi soir pour l'annoncer. C'était facile (de la faire venir, ndlr), car Pablo Longoria le connait bien et le joueur voulait venir. Ça sera fait dans les prochaines heures, sauf retournement."

Parallèlement, Kevin Strootman devrait faire le chemin inverse en rejoignant la Serie A et Gênes. "Pour Strootman, ce n'est pas finalisé avec le Genoa, a expliqué le coach portugais. Si on n'a pas de nouvelle d'ici ce lundi soir, il sera dans le groupe contre le PSG (mercredi). Cela a été dur pour Kevin Strootman. Il y a beaucoup de compétitivité et c'est lui qui a eu le moins de minutes. Il veut jouer l'Euro, on avait discuté de la possibilité d'un départ avant le mercato." Deux dossiers quasi-réglés donc. Il en reste un à plier en urgence pour l'OM.

Une offre déposée en Bundesliga ?

"Pour l'attaquant, il n'y a pas vraiment de nouvelles", avait tristement constaté André Villas-Boas lundi. Pourtant, ce mardi, le média allemand Bild annonce, dans des informations rapportées par Le Phocéen, que l'Olympique de Marseille devrait rapidement déposer une offre pour Jean-Philippe Mateta, selon les propos du directeur sportif de Mayence, Christian Heidel. L'international espoir français, 23 ans, a marqué 7 buts en 15 matches de Bundesliga cette saison, mais son club pointe à la dernière place du classement avec six petits points. Evalué à 15 millions d'euros par Transfermarkt, Mateta est également pisté par Leeds et Marcelo Bielsa. Mais l'OM serait également sur la piste Abel Ruiz, attaquant de Braga au Portugal, passé par la Masia du FC Barcelone...













Par Matthieu