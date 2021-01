OL Mercato : Atlético, Moussa Dembélé affronte les intempéries

Publié le 12 janvier 2021 à 22:30

Moussa Dembélé, attaquant de l’OL, va s’engager avec l’Atlético Madrid comme prévu. Il s’est donc rendu en Espagne, afin de finaliser les derniers détails de son transfert. Cela, sous les effets des intempéries selon les informations de Mundo Deportivo.

Moussa Dembélé à Madrid dans de mauvaises conditions météo

Le transfert de Moussa Dembélé de l’OL à l’Atlético Madrid est dans les tuyaux. Les deux clubs sont déjà d’accord. Il ne reste plus que la visite médicale du joueur et sa signature officielle. Pour ce faire, il s’est déplacé, ce mardi, en Espagne. Et il y est arrivé, mais avec des péripéties. Le journal sportif apprend que l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais a eu du mal à rallier Madrid à cause des mauvaises conditions météorologiques. Selon la source, il y a eu près de 30 centimètres de neige tombée dans la capitale après le passage de la tempête Filomena. Du coup, l’avion qui transportait Moussa Dembélé a été orienté vers la ville de Valladolid où il a pu atterrir sans encombre. C’est donc de cette ville (en Castille-et-Léon) située à environ 200 km au Nord qu’il a pris un train pour se rendre à Madrid, d’après le média. La signature du Français devrait être officialisée, mercredi.

Moussa Dembélé part de l'OL, Islam Slimani arrive

À l’Atlético Madrid, Moussa Dembélé (24 ans) sera le remplaçant de Diego Costa (32 ans) libéré de ses six derniers mois de contrat. Il va ainsi intégrer le club leader de la Liga avec trois matchs en moins, devant respectivement le Real Madrid et le FC Barcelone. À l'OL, l'attaquant natif de Pontoise sera remplacé par Islam Slimani (32 ans) de Leicester City, sauf retournement de situation de dernières minutes. Moussa Dembélé débarque chez les Colchoneros, précédé d'un statut de serial buteur. Au Celtic Glasgow en Écosse, il avait marqué 51 buts et délivré 18 passes décisives en 94 matchs joués. Sous le maillot lyonnais, son compteur marque 108 matchs, 45 buts et 13 passes décisives.













Par ALEXIS