Moussa Dembélé devrait bientôt s'engager avec Galatasaray. L'attaquant français est libre de s'engager là où il le souhaite depuis son départ de l'OL.

Mercato OL : Moussa Dembélé a trouvé son nouveau club

Libre de s'engager où là il le souhaite depuis l'expiration de son contrat avec l'OL, Moussa Dembélé aurait trouvé son nouveau club. L'attaquant français serait en effet tout proche de signer en Turquie, plus précisément à Galatasaray, selon les informations de TRT Sports. Le journal précise que ce n'est qu'une question de jours avant que l'ancien attaquant du Celtic Glasgow ne signe pour l'équipe basée à Istanbul. Galatasaray a bien avancé sur le dossier ces derniers temps, et il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que le transfert ne soit finalisé.

Le départ de l'OL de Moussa Dembélé était certain depuis plusieurs mois à Lyon, et l'attaquant avait plusieurs prétendants. Il était notamment convoité par l'OM, Everton ou encore plusieurs clubs d'Arabie saoudite. Ses demandes salariales, 3 millions d'euros par an, auraient refroidi certains clubs.

Une saison compliquée pour Moussa Dembélé

L'ancien international espoirs français sort d'une saison très compliquée avec l'OL, où il a peu joué. Relégué à un statut de remplaçant par Alexandre Lacazette (27 buts en Ligue 1 cette saison), l'attaquant s'est contenté de bouts de matchs. Il n'a en effet disputé que 28 matches toutes compétitions confondues, ayant été aligné d'entrée à seulement 9 reprises.

Moussa Dembélé n'a d'ailleurs inscrit que 3 buts cette saison, bien loin de ses meilleurs standards. Il avait inscrit 21 buts en Ligue 1 l'an passé et terminé 3e meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder.