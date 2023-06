Ayant l'obligation de vendre pour récupérer des liquidités, l'OL négocie avec le RB Leipzig pour Castello Lukeba, dont le départ se précise.

Mercato OL : Lyon et Leipzig proche d'un accord pour Castello Lukeba

L'Olympique Lyonnais n'a pas le choix, il faut vendre. La DNCG a récemment informé John Textor qu'il devait injecter 60 millions d'euros dans le but de présenter des comptes en meilleur état. Et le temps presse, car la deadline a été fixée au 30 juin par le gendarme financier du football français.

Les dirigeants ont donc pris les choses en main ces derniers jours, en s'attaquant à la plus grosse valeur marchande de l'effectif lyonnais, Castello Lukeba. Actuellement à l'Euro Espoirs avec les Bleuets, le défenseur central de l'OL n'a pas encore évoqué son avenir avec sa direction, et un départ semble désormais l'option la plus probable.

En ce sens, c'est le RB Leipzig qui est en pole position pour accueillir le défenseur français la saison prochaine, lui qui est emballé par le projet sportif du club allemand. Toutefois, le plus gros reste à faire, puisque l'OL doit trouver un acccord avec Leipzig, qui compte mettre 27 millions d'euros, tandis que la direction rhodanienne veut absolument récupérer 35 millions d'euros pour son joueur. Mais ce vendredi, Foot Mercato affirme que les discussions sont toujours en cours, et qu'un accord devrait rapidement être trouvé autour d'un transfert à 30 millions d'euros.

D'autres départs vont avoir lieu à l'OL

En plus du probable départ de Castello Lukeba, d'autres joueurs vont également quitter l'Olympique Lyonnais dans les jours à venir. Problème, la majorité de ces départs ne rapporteront pas de liquidités aux dirigeants, puisque les joueurs concernés arrivent en fin de contrat. Parmi eux, on retrouve Moussa Dembélé, qui sera libre le 30 juin prochain, et qui cherche un nouveau point de chute pour la saison prochaine. En ce qui concerne Karl Toko-Ekambi, ce dernier ne veut pas revenir à Lyon dans les jours à venir, et une rupture de contrat est envisagée par l'Olympique Lyonnais afin de le libérer.