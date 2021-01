Transfert PSG : Le chouchou de Pochettino est très convoité

Publié le 13 janvier 2021 à 10:45

Mauricio Pochettino a commencé à placer ses pions pour le mercato du PSG. L'ex-entraîneur de Tottenham a des vues sur l'un de ses anciens joueurs, Dele Alli, mais sa priorité est autre. L'Argentin lorgne en effet un de ses compatriotes en fin de contrat à l'issue de sa saison et en aurait fait sa priorité sur le marché des transferts dans l'optique de la prochaine saison.

Les priorités de Pochettino au mercato

L'année 2021 du PSG sera celle du changement. Elle a débuté par le remplacement de Thomas Tuchel à la tête de l'équipe première par Mauricio Pochettino. Après ses deux premiers matches de Ligue 1 - un nul (1-1) à Saint-Etienne et une victoire (3-0) contre le Stade Brestois -, l'entraîneur argentin a un regard plus avisé sur son effectif et réfléchit à la meilleure façon de le renforcer. Pour cela, il souhaiterait l'arrivée au mercato hivernal de Dele Alli, l'ailier anglais de Tottenham qui n'est pas au mieux sous les ordres de José Mourinho et qui pourrait être prêté avec une option d'achat dès cet hiver au PSG. Mais Dele Alli n'est pas la priorité de Mauricio Pochettino, qui se nomme Sergio Agüero selon Canal+. Le buteur argentin est en fin de contrat à Manchester City à l'issue de la saison et attend toujours une prolongation qui pourrait lui convenir, mais n'arrive pas. L'attaquant de 32 ans pourrait donc aller voir ailleurs au terme de l'exercice en cours et le Paris Saint-Germain est plus que jamais à l'affût.

Le PSG devancé par un grand d'Europe ?

Sergio Agüero plait beaucoup de par son expérience. Mauro Icardi, qui revient tout juste de blessure, ne faisait pas vraiment l'unanimité auprès de Thomas Tuchel et va devoir convaincre le nouvel entraîneur. Moise Kean, de son côté, plait beaucoup depuis son arrivée au mercato estival. Mais le joueur est en prêt et même si le PSG tente de se renseigner sur un recrutement définitif, pas sûr qu'il compte en faire son attaquant numéro un. Mais Paris n'est pas la seule équipe qui s'intéresse aux talents de Kun Agüero. Pour The Sun, le FC Barcelone s'est également positionné sur le joueur de Pep Guardiola. Les finances catastrophiques du club catalan le pousse à tenter des bons coups sur le marché des transferts et Agüero en est assurément un. Les clubs peuvent d'ailleurs dès maintenant discuter avec le buteur pour le faire venir l'été prochain.













Par Matthieu