Arsenal : Aubameyang en dit plus sur sa mauvaise passe

Publié le 13 janvier 2021 à 16:30

Le retour en forme d'Arsenal ravit l'ensemble des suiveurs de Premier League. Mikel Arteta a su trouver une belle dynamique offensive s'articulant autour d'Alexandre Lacazette et Bukayo Saka. Une décision qui fait écho à la longue disette que traverse Pierre-Emerick Aubameyang et qu'a tenu à expliquer l'intéressé au micro de Sky Sports.

Saison compliquée pour Aubameyang à Arsenal

Acheté au mercato d'hiver 2018 en provenance du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang a mis tout le monde d'accord depuis son arrivée en Angleterre pour s'affirmer comme le leader des Gunners. Inscrivant 30 buts en 2018-19, puis 29 en 2019-20, l'ancien attaquant de l'ASSE n'a eu cesse d'enchaîner les buts, portant souvent son équipe à bout de bras lors de moments compliqués. On se souvient également des longues et coriaces tractations sur sa prolongation de contrat finalement intervenue le 15 septembre dernier, alors que l'attaquant gabonais était pisté par le FC Barcelone notamment.

Mais voilà, quatre mois plus tard, la saison de l'attaquant de 31 ans est un véritable calvaire. Pourtant parti en trombe avec deux buts lors des deux premières rencontres de la saison, le natif de Laval s'est éteint au fil de la saison. Titulaire lors de 17 des 18 rencontres qu'il a disputé cette saison, le joueur le mieux payé de l'histoire du club londonien n'a inscrit que six buts toutes compétitions confondues. Alors que les Gunners repartent de l'avant en Premier League, Aubameyang n'est plus la première menace offensive du club à cause du retour en forme de Lacazette et de l'éclosion de Bukayo Saka.

Il veut inverser la tendance

Buteur face à Newcastle en FA Cup lors du week-end dernier, le joueur passé par l'AC Milan compte bien se relancer. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé au micro de Sky Sports, le tout en essayant de chercher des explications à la disette qu'il compte bien placer derrière lui : "Nous avons donné beaucoup à la fin de la saison pour gagner la FA Cup et pour nous qualifier pour l'Europa League car c'était très important pour le club. Depuis le début de la saison, je me suis égaré, pas un peu, mais beaucoup. Je pense que ça fait partie du football. Parfois, vous avez des hauts et des bas. Vous devez les gérer comme vous le pouvez. J'essaye de faire de mon mieux et jusqu'à présent mes performances n'ont pas été très bonnes cette saison. Mais je suis toujours positif. Je pense que je peux pouvoir inverser la tendance. Le plus important est l’équipe. Nous retrouvons la victoire et nous sommes contents. " A entendre ces déclarations, les supporters d'Arsenal peuvent avoir de grands espoirs en leur attaquant cette année.













Par Chemssdine