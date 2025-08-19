Mercato : L’OM secoué, Rowe reçoit une offre surprise !

Jonathan Rowe se rapproche visiblement d’un départ de l’OM. Alors que l’AS Rome et l’Atalanta Bergame sont sur ses traces, Bologne vient de dégainer une offre concrète pour l’attaquant anglais.

Mercato OM : Bologne passe à l’action pour Jonathan Rowe

Jonathan Rowe a peut-être disputé son dernier match à l’OM lors de la récente défaire à Rennes (1-0). Son altercation avec Adrien Rabiot dans les vestiaires a accéléré les choses. La direction de l’OM n’est plus certaine de le retenir pour la suite de la saison. Ce qui a alerté ses nombreux prétendants, et l’un d’entre eux vient de franchir le pas.

Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano indique que le club de Bologne a transmis une première « offre officielle » à l’OM pour Jonathan Rowe. Même si le montant exact de la proposition n’a pas été dévoilé, le club italien souhaite vite rafler la mise dans ce dossier. Sachant que la direction phocéenne attendrait une somme d’au moins 20 millions d’euros pour libérer son ailier anglais.

🚨👀 Jonathan Rowe’s exit can be decided soon as Olympique Marseille will talk to his agents today.



Bologna sent an official proposal to get it done 🔴🔵



Premier League and AS Roma also approached his camp. pic.twitter.com/RgUffg5RMo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

Cette offre de Bologne intervient par ailleurs dans un contexte tendu à l’OM. Jonathan Rowe a récemment été écarté du groupe de Roberto De Zerbi jusqu’à nouvel ordre. Cette sanction disciplinaire fait suite à son altercation physique avec Adrien Rabiot dans les vestiaires après la défaite de l’OM à Rennes (0-1). Son sort devrait être rapidement au cours d’une réunion d’urgence à Marseille.