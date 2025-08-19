ASSE : Grosse pression sur Horneland avant l’US Boulogne

L’entraîneur de l’ASSE se retrouve face a plusieurs options offensives depuis l’arrivée de Joshua Duffus. Eirik Horneland doit pouvoir faire des choix forts pour composer sa ligne d’attaque.

Mercato : Duffus débarque et rebat les cartes en attaque

L’ASSE a recruté Joshua Duffus en provenance de Brighton pendant ce mercato d’été. Il est arrivé librement pour renforcer l’attaque des Verts après les départs d’Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji. Grâce à son profil différent, l’avant-centre anglais apporte de la variété à l’attaque stéphanoise.

Buteur lors de son premier match en Ligue 2, face à Rodez AF (4-0), il a été encensé par Eirik Horneland. « Joshua Duffus a montré qu’il était un très bon attaquant. Il s’est procuré plusieurs occasions, il marque ce premier but rapidement. C’est une bonne chose », a-t-il félicité.

Ben Old, Boakye et Cardona titulaires et buteurs à Laval

Avec la nouvelle recrue, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne doit trouver la bonne complémentarité en attaque, car Ben Old est revenu de blessure en grande forme. Pour preuve, il avait été buteur contre le Stade Lavallois lors de la première journée du championnat. Idem pour Augustine Boakye, que le technicien norvégien avait positionné en pointe de l’attaque à Laval. Aligné aux côtés du Néo-Zélandais et du Ghanéen, Irvin Cardona avait également été décisif contre le club mayennais.

Davitashvili et Stassin sont présents, N’Guessan aussi

Face à Rodez AF, Eirik Horneland avait changé sa ligne d’attaque en titularisant Joshua Duffus, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye. Les deux premiers ont été buteurs, en plus d’Irvin Cardona, qui avait remplacé le troisième. Meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne, la saison dernière, Lucas Stassin était entré en jeu dans les derniers instants du match pour se mettre en jambe, après plusieurs mois d’absence due à une blessure à la cheville.

Il avait remplacé son binôme de buteur, Zuriko Davitashvili. Quant au jeune Djylian N’Guessan, il est en reprise et n’a pas encore fait d’apparition en Ligue 2. Mais Eirik Horneland compte également sur lui pour apporter un autre style à son attaque.

ASSE : 7 joueurs offensifs à disposition, casse-tête pour Horneland

Pour ce début de saison, le coach de l’ASSE a 7 joueurs offensifs à sa disposition. Trois ailiers (Ben Old, Boakye et Davitashvili), trois avant-centres (Stassin, N’Guessan et Duffus) et un attaquant au profil polyvalent (Cardona). Ce dernier peut jouer en pointe, en soutien du numéro 9 ou sur les ailes.

Avant d’affronter Boulogne sur Mer, samedi, Eirik Horneland est confronté à problème de riche. Il doit faire des choix forts parmi des joueurs qui ont montré qu’ils sont tous très affûtés en ce début de saison. Pour rappel, l’AS Saint-Etienne possède la meilleure attaque de la Ligue 2, avec 7 buts inscrits en 2 matchs, dont 6 par des attaquants.