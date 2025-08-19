Mercato : Après Chevalier, un autre crack français au PSG ?

Après avoir recruté Lucas Chevalier au LOSC Lille, le PSG pourrait passer à l’action pour un autre crack français dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Explications.

Mercato : Après Chevalier, un autre gardien français bientôt au PSG ?

Quelques semaines seulement après l’arrivée de Lucas Chevalier contre un chèque de 55 millions d’euros, le Paris Saint-Germain se voit associer à un autre gardien de but français. À un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma a trouvé un accord avec Manchester City et s’apprête donc à quitter le PSG dans une opération qui pourrait se chiffrer entre 30 et 40 millions d’euros.

Ensuite, avec la signature du défenseur international ukrainien Ilya Zabarnyi pousse le Russe Matvey Safonov vers la sortie, tandis qu’Arnau Tenas est pressenti du côté de Côme, en Italie. Le PSG pourrait donc se retrouver sans un véritable numéro 2 derrière Chevalier. Pour parer à toute éventualité, le journaliste Graeme Bailey croit ainsi savoir que Luis Enrique serait intéressé par le profil d’Illan Meslier.

Titulaire dans les cages de Leeds United depuis 2020, l’ancien portier du FC Lorient n’est plus le bienvenu chez le promu en Premier League. Après une saison 2024-2025 compliquée, l’international espoir français ne peut pas prétendre à un meilleur temps de jeu cette année, puisque son club a investi plus de 15 millions d’euros pour faire venir Lucas Perri en provenance de l’Olympique Lyonnais.

Face à cette situation, le natif de Lorient cherche une porte de sortie pour rebondir cette saison. Le PSG songerait donc à lui offrir la place de numéro 2 derrière Lucas Chevalier en cas de départ de Donnarumma, Safonov et Tenas. L’idée serait de continuer à attirer les meilleurs talents français avec le recrutement d’un gardien qui correspond parfaitement au profil recherché par Luis Enrique.

Illan Meslier avait notamment été très apprécié par Marcelo Bielsa pour son excellent jeu au pied il y a quelques années. Et même si sa progression a stagné, le Paris Saint-Germain semble chaud à l’idée de tenter le coup pour sécuriser un poste très important. Mais le Paris SG n’est pas seul sur ce coup.

Illan Meslier dans le viseur de Toulouse

À un an de la fin de son contrat, Illan Meslier ne sera pas retenu par la direction de Leeds United. D’après la presse anglaise, les Peacocks attendraient une somme supérieure à 10 millions d’euros pour laisser partir le portier français de 25 ans.

Si ce montant est largement dans les cordes des finances du Paris Saint-Germain, le FC Lorient s’activerait aussi en coulisses pour rapatrier son ancien prodige, à en croire les informations du journaliste Sacha Tavolieri. Des premiers échanges auraient déjà eu lieu entre les Merlus et les dirigeants de Leeds afin d’évoquer un transfert de Meslier. Affaire à suivre…