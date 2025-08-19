Mercato PSG : Un milieu français proche de signer ?

La direction du PSG relance une ancienne piste pour renforcer son entrejeu pendant ce mercato estival. D’autres clubs jouent les trouble-fêtes.

Mercato PSG : Un international français au Paris SG ?

Au PSG, le mercato estival n’est pas clos. Le club, déjà renforcé derrière et dans les buts, vise désormais son entrejeu. Et une cible revient avec insistance : Manu Koné. Le Français, lié à l’AS Roma jusqu’en 2029, pourrait être libéré si le club italien cherche des fonds pour recruter. Une brèche que le PSG observe de près.

Lire aussi : Mercato PSG : Une sensation tunisienne arrive !

Le joueur plaît. Milieu complet, il défend avec énergie, il attaque avec intelligence. Ses qualités séduisent au-delà de la France. L’Inter Milan suit, le Bayern aussi, sans oublier plusieurs formations anglaises. Autant dire que la concurrence sera rude. Pour convaincre, Paris devra mettre sur la table des arguments solides : sportifs, bien sûr, mais aussi financiers. Car à ce niveau, chaque détail compte.

À voir

Mercato ASSE : Après Aiki, une autre pépite quitte les Verts

Lire aussi : Mercato PSG: Surprise ! Enrique déniche la doublure d’Hakimi

L’opération pourrait se concrétiser. La Roma pourrait céder, le PSG pourrait bondir. Pour Luis Enrique et ses dirigeants, Koné incarne une recrue idéale : jeune, puissant, déjà aguerri. Exactement le profil qui colle au projet d’équilibre et de compétitivité à long terme. Mais tout dépendra de l’évolution du dossier dans les prochains jours. Si Paris accélère, si Koné se laisse tenter, alors le coup pourrait être parfait.