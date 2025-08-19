Mercato ASSE : Après Aiki, une autre pépite quitte les Verts

Un jeune joueur de l’ASSE fait ses valises pour quitter le club stéphanois. Il va rejoindre un club concurrent des Verts en Ligue 2, comme Ayman Aiki.

ASSE : Cheikh Fall victime de la forte concurrence

Barré par la concurrence à l’ASSE, Cheikh Fall va rejoindre un autre club et un nouveau projet afin de lancer sa carrière qui n’a pas décollé sous le maillot des Verts. Arrivé dans le Forez en août 2022, en provenance du Guédiawaye Football Club du Sénégal, le milieu offensif n’a pas réussi à avoir sa place dans l’équipe stéphanoise.

Il a été confronté à la forte concurrence dans l’entrejeu de l’AS Saint-Etienne. En trois saisons, le joueur de 21 ans n’a joué que 4 bouts de matchs avec l’équipe professionnelle. Il a fait deux apparitions en Ligue 2 et deux autres en Coupe de France, pour seulement 84 minutes de jeu cumulées.

Mercato : Cheikh Fall va rejoindre Pau FC en Ligue 2

N’ayant pas réussi à intégrer l’équipe d’Eirik Horneland, Cheikh Fall va tenter de trouver du temps de jeu dans un autre club. Et selon les informations de Foot Mercato, il va rejoindre Pau FC en Ligue 2. Le capitaine de l’équipe de la réserve de l’ASSE va s’engager avec le club palois pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2028, d’après le média spécialisé.

Les Stéphanois ne toucheront pas d’indemnité de transferts, mais plutôt des bonus et un pourcentage lors de son éventuel transfert futur. Pour rappel, Kilmer Sports Ventures (KSV) avait cédé Ayman Aiki au SC Bastia en Ligue 2, le 14 août 2025, avant Cheikh Fall. L’International U20 Français est un ailier prometteur formé à l’AS Saint-Etienne. Il a aussi été victime de la forte concurrence.