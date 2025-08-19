Mercato OGC Nice : Un milieu de proche de Monaco ?

L’OGC Nice traverse une période difficile, et la fin du mercato pourrait compliquer davantage sa situation. L’AS Monaco tente de déloger le milieu de terrain Hicham Boudaoui.

Mercato OGC Nice : L’AS Monaco tente de recruter Hicham Boudaoui

Le début de saison de l’OGC Nice est marqué par son élimination en Ligue des champions et la défaite face à Toulouse (1-0). Cette mauvaise pousse la direction niçoise à s’activer sur le mercato. La nécessite de recruter est croissante. Toutefois, les Aiglons risquent aussi de perdre quelques joueurs en cette fin de mercato.

Lire aussi : Mercato : Officiel ! l’OGC Nice tient son grand attaquant !

L’Equipe révèle en effet que l’AS Monaco fonce sur le niçois Hicham Boudaoui. Les Monégasques envisagent de recruter le milieu de terrain de 25 ans afin d’anticiper un possible départ de Denis Zakaria, courtisé par Al-Ahli. De plus, Hicham Boudaoui a plusieurs fois fait part de ses envies d’ailleurs, lui qui est lié à l’OGC Nice jusqu’en 2027.

À voir

ASSE : Grosse pression sur Horneland avant l’US Boulogne

Lire aussi : Coup de tonnerre à l’OGC Nice : Ineos met le club en vente !

L’entraîneur niçois s’oppose jusqu’ici à son éventuel départ. Franck Haise a récemment assuré que son Hicham Boudaoui « ne partira pas ». Il n’a pas l’intention de renforcer le rival monégasque. Sauf que la décision finale ne lui appartiendra pas. C’est INEOS qui devra trancher en cas d’offre de l’ASM. Cette situation laisse planer le doute sur l’avenir de Hicham Boudaoui sur la Côte d’Azur.