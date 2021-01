FC Nantes Mercato : Une menace s'éloigne pour un crack du FCN

Publié le 14 janvier 2021 à 08:00

Le FC Nantes pourrait voir quelques-unes de ses pépites partir cet hiver. Convoité à l’étranger, Randal Kolo Muani ne devrait pas en faire partie. Un de ses prétendants ne reviendra pas à la charge.

Kolo Muani parti pour rester au FC Nantes

Proche d’un départ l’été dernier, Randal Kolo Muani avait été conservé par le FC Nantes suite à un concours de circonstances. Privé de plusieurs joueurs en raison de la Covid-19 et autres blessures, Christian Gourcuff avait décidé de garder le titi nantais. Celui-ci est l’une des satisfactions du FCN cette saison. L’avant-centre de 18 ans compte 2 buts et autant de passes décisives en Ligue 1. Au vu de ses prouesses, le jeune crack nantais a vu son nom associer à quelques écuries, notamment à l’étranger. L’Eintracht Francfort était notamment cité parmi les courtisans de Kolo Muani. Une offre du club allemand était même attendue cet hiver. Mais elle ne viendra plus.

Le FCN sauvé par le Real pour Kolo Muani

Actuel 9e de Bundesliga, l’Eintracht Francfort entend se renforcer durant le mercato. Le club allemand va enregistrer l’arrivée d’un renfort de poids dans les semaines à venir. Comme annoncé par le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Luka Jovic va retourner à Francfort cet hiver. Recruté en 2019 par le Real, l’attaquant serbe est à la peine à Madrid. Il ne compte que deux buts depuis sa signature chez les Merengues. Le club allemand avait fait de Jovic sa priorité cet hiver. La pépite du FC Nantes n’était que le plan B du pensionnaire de Bundesliga. Fredi Bobic, le directeur sportif de Francfort, a indiqué qu’il ne manquait plus que quelques détails, comme la visite médicale, avant de boucler la signature de Jovic. Une bonne nouvelle pour Raymond Domenech. Le coach du FCN a récemment fait part de son envie de conserver son jeune attaquant.













Par Ange A.