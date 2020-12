Real Madrid Mercato : Enfin une porte de sortie pour Jovic

Publié le 22 décembre 2020 à 10:15

Flop monumental depuis son arrivée au Real en 2019, Luka Jovic n'a jamais convaincu dans la capitale espagnole et ne rentre plus dans les petits papiers de Zinedine Zidane. En quête de renouveau, le joueur serbe aurait trouvé son futur club du côté de l'Italie.

18 mois et puis s'en va

Arrivé à l'été 2019 en provenance de l'Eintracht Francfort pour 63 millions d'euros, Luka Jovic n'a jamais su justifier la somme mirobolante de son transfert. Acheté pour concurrencer voire prendre la relève de Benzema, le joueur serbe a facilité les choix de Zidane tant l'attaquant a été catastrophique du côté de Madrid quand son coéquipier français marchait sur l'eau. En 18 mois chez les Merengue, l'ancien de Benfica n'a disputé que 32 matchs et n'a marqué que seulement deux buts. Pas épargné par les blessures et doublé dans la hiérarchie par Mariano Diaz, Jovic est vite devenu un problème pour Florentino Pérez et la Maison Blanche. Cherchant une issue de secours, le natif de Bijeljina en aurait trouvé une luxueuse du côté de l'Italie.

Jovic vers l'AC Milan

C'est Mario Cenelli, célèbre agent italien, qui a vendu la mèche pour Calciomercato.it. Selon lui, Jovic filerait en Lombardie du côté de l'AC Milan, leader de Serie A : « Je pense que cela se produira et il sera un joueur de Milan en prêt avec option d'achat. Le Real Madrid veut récupérer une partie de l'argent qu'il a dépensé il y a deux ans (60 millions d'euros), mais vu que les choses n'ont pas fonctionné, je pense que le prix sera abordable. Je connais Ramadani (son agent) depuis longtemps et il s'occupe aussi des intérêts du Rebic, donc je pense que c'est faisable pour le joueur lui-même et je pense qu'il sera bon à l'AC Milan. » Après avoir récupéré la bonne pioche Brahim Diaz, les Rossoneri vont également miser sur un ancien du Real avec Jovic. Le temps dira s'il s'agissait d'une bonne idée ou non en tout cas, le joueur a tout interêt à relancer sa carrière chez les septuples champions d'Europe.













Par Chemssdine