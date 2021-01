OM Mercato : Marseille met 15 millions d'euros pour un buteur

Publié le 14 janvier 2021 à 09:30

Le Trophée des champions perdu par l'OM contre le PSG mercredi soir (1-2) a été un nouveau révélateur des besoins marseillais en attaque. Avec un finisseur aussi clinique que Mauro Icardi, l'Olympique de Marseille aurait pu espérer mettre plus en difficulté le Paris SG de Mauricio Pochettino, qui remporte là déjà son premier titre avec les champions de France.

L'OM a plus que jamais besoin d'un attaquant

La victoire du PSG face à l'OM lors du Trophée des champions n'est pas volée. Mais les hommes d'André Villas-Boas pourront avoir des regrets. Ceux de ne pas plus avoir embêté des Parisiens qui cherchent encore leurs marques sous la houlette de l'Argentin. Avec un peu plus de présence et d'efficacité devant le but, Marseille aurait pu battre Paris comme il l'avait fait en début de saison. Mais l'OM n'a pas ce buteur et court toujours après. Le club olympien s'est même permis de recaler Islam Slimani, parti à l'OL, et Diego Costa, libéré de l'Atlético de Madrid, à l'occasion de ce mercato hivernal pour trouver sa perle rare. D'autres pistes pourraient être à l'étude, comme celle de Jean-Philippe Mateta, en forme avec un club de Mayence à la peine en Bundesliga, ou de M'Baye Niang, qui pourrait quitter le Stade Rennais cet hiver. Cependant, ce sont là des cibles secondaires, car l'OM ne lâche pas son idée numéro un et essaye tout pour la concrétiser sur le marché des transferts.

15 millions d'euros proposés au Napoli

Car pour s'attacher les services de son buteur, l'OM n'a certes pas beaucoup d'argent, mais a de l'imagination. Pablo Longoria semble avoir jeté son dévolu sur Arkadiusz Milik, attaquant du Napoli en fin de contrat à l'issue de la saison, et qui n'entre pas dans les plans de Gennaro Gattuso. Le sélectionneur de la Pologne a d'ailleurs envoyé un message très clair à Milik : il faudra retrouver un club et du temps de jeu d'ici l'été si l'attaquant de 26 ans veut participer à l'Euro. Le Polonais compte donc sur l'OM pour le sortir de Naples, mais les dirigeants italiens ont refusé une première offre de 10 millions d'euros, selon La Gazzetta dello Sport. Qu'à cela ne tienne, l'OM est revenu à la charge, selon Gianluca Di Marzio, spécialiste du mercato, avec une offre du montant attendu par Naples : 15 millions d'euros. Mais elle n'a pas la forme souhaitée. Il s'agit en effet d'une offre de 8 millions d'euros assortie de 7 millions de bonus divers. Pour Di Marzio, les demandes napolitaines pour Milik "continuent d'être plus élevées". Mais Pablo Longoria croit pouvoir avoir les dirigeants du Napoli à l'usure...













Par Matthieu